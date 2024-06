¡Ataque mortal en Carabayllo! Sicarios asesinan a balazos a policía a media cuadra de su casa

Jorge Luis Verano Enciso, un policía de 27 años con denuncias en su contra, fue asesinado a tiros cerca de su casa en Carabayllo. Su familia exige una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

El fin de semana pasado, dos sicarios en moto mataron a balazos a Jorge Luis Verano Enciso, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando estaba a media cuadra de su casa en Carabayllo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los atacantes conversaron brevemente con Verano antes de dispararle dos veces a quemarropa. El policía fue trasladado de urgencia al hospital Sergio Bernales de Collique, pero llegó sin vida.

Los familiares de Verano están desconsolados y piden justicia. "Ellos han venido y de frente al pecho, no le han robado, no le han quitado nada, nosotros pedimos justicia para él", manifestaron. La madre del suboficial, en declaraciones a la prensa, expresó su desconcierto y dolor: "No sé por qué lo mataron. Queremos justicia por su asesinato. No sabemos quiénes fueron ni cuáles eran sus intenciones".