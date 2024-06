Jackeline Salazar y su desgarrador testimonio durante su secuestro de 11 días: "No tenía más lágrimas"

Jackeline Salazar, una emprendedora joven de Los Olivos, compartió los difíciles episodios que experimentó durante los 11 días en los que fue privada de su libertad tras ser víctima de un secuestro. La Policía Nacional del Perú (PNP) hizo públicas las declaraciones de la joven, quien ahora se encuentra a salvo.

No obstante, el difícil episodio que tuvo que vivir la ha marcado profundamente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El desgarrador testimonio de Jackeline Salazar

Luego de 11 difíciles días que atravesó Jackeline Salazar durante su secuestro, la Policía Nacional del Perú reveló el testimonio de la joven empresaria, quien narró los aterradores momentos que vivió. De igual forma, sostuvo que la violentaron cuando fue víctima del secuestro.

"Me metía cachetadas en la cara con su mano, golpes en la cabeza... Estaba muy asustada, me sentía presionada, temerosa, tenía nervios, quería llorar, lloraba y no tenía más lágrimas", manifestó Jackeline Salazar. Estos terribles actos que cometieron los delincuentes fueron narrados por la propia empresaria.

"Pensé que querían el carro y apuntándome con la pistola. Y, yo dije si lo que quieren es el carro que se lo lleven. Abrí la puerta y salí. Y, es ahí que me agarran y me quieren meter al carro y puse presión. Empecé a gritar, pensando que alguien haga algo", indicó la víctima.

Es importante señalar que la víctima había mencionado a su novio, días previos al secuestro, que una motocicleta solía estacionarse regularmente en la esquina de su casa; sin embargo, no sospechaba que estaban vigilándola.

Una camioneta y una motocicleta siguieron a la empresaria desde que salió del gimnasio en Comas hasta la Panamericana Norte en Los Olivos, el 13 de mayo pasado. "Una van me cierra y lo único que pensé es tocar el claxon. Se bajan 3 hombres con chalecos de policía, apuntando con pistola, me meten a la van con golpes y me decían: que priorice mi vida. Me llevaron al asiento de atrás y ahí estuve todo el tiempo, apoyada mi cabeza en el piso del carro", narró la empresaria.

Atada de manos y pies

De igual forma, narró los maltratos que recibió por partes de sus secuestradores. Ataron a la joven Jackeline Salazar de manos y pies, además, le pusieron un trapo en la boca. "Yo solo rezaba en ese momento, hubo un bache muy fuerte y tuve un golpe muy fuerte en la cabeza. Eso hizo que yo no recuerde exactamente lo que pasó después de eso. Sentí que me llevaron a un lugar, era una casa y comenzaba a perder el conocimiento y me tomaban fotos", precisó.

Por otro lado, Jackeline Salazar menciona que estuvo mareada durante 3 días producto del fuerte golpe que tuvo en el vehículo. Bryan Yomona Quezada, alias 'Narizón', era quien se encargaba de custodiar a Jackeline. "Recibía llamadas de alguien y me obligaba a mandar audios. Me hicieron esto del agua con detergente en la cara, me decían todo lo que tenía que decir, porque sabían que mi familia estaba negociando", indicó Salazar.