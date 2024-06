"Me hace acordar a mi abuelito": Yahaira Plasencia chotea a Sergio George y hace inusual comparación

¿Le dicen Heidi? Yahaira Plasencia viene siendo vinculada sentimentalmente a Sergio George a raíz de las grandes confianzas que se ve entre ambos. Las especulaciones crecieron luego de que el reconocido productor musical coqueteara con la salsera en diversas transmisiones e incluso ambos se fueron a Las Vegas para estar en los "Latin American Music Awards". Pese a todo esto, la popular "Yaha" ha salido para desmentir estos rumores y comparó al estadounidense con su abuelito. ¡Qué roche!

Se pasó de coqueto

La cercana amistad entre Sergio George y Yahaira Plasencia ha vuelto a dar que hablar en las últimas semanas. Ambos se mostraron muy junto en su viaje a Estados Unidos para los "Latin American Music Awards" y previo a ello, el productor musical tuvo unas desatinadas palabras sobre su amiga.

Recientemente, han vuelto a hacer noticia y nuevamente por Sergio George. En una transmisión en redes sociales, muchos de sus seguidores y haters de Yahaira Plasencia le preguntaron si era verdad que se iría a radicar a Estados Unidos para que siga con su carrera musical, tal y como lo había manifestado el productor.

"¿Cuándo te llevas a la Yaha?", preguntaron en la transmisión en vivo. Sarcásticamente, la ex de Jefferson Farfán que muy pronto se dará su partida (a los Estados Unidos), sin embargo, lo que llamó la atención fueron las palabras de Sergio George, quien lanzó un picante comentario.

"Sí, me la llevo, pero para mi cuarto", respondió pícaramente Sergio George, desatando la risa nerviosa de Yahaira Plasencia. Al parecer, a ambos los une una amistad muy cercana y tienen la confianza necesaria para hacerse esas bromas. ¿O pasa algo más?

La gente diciéndole al Serch que se lleve a la Yaha y el moreno respondiendo que se la va a llevar pero a su cuarto!

Serch disimula un poco! pic.twitter.com/Od0H66kHg4 — Pajita (@MeDicenPajita) May 28, 2024

Yahaira lo chotea por viejito

Pese a que a ambos se les nota con mucha confianza cuando hacen sus "en vivo" en redes sociales, Yahaira Plasencia salió a desmentir cualquier rumor de un romance con Sergio George.

"Mira, Sergio (George) por no decir abuelo es como un papá para mí. Yo adoro a Sergio, lo quiero muchísimo, pero es un papá para mí", señaló Yahaira Plasencia, dejando en claro que el cariño que le tiene al productor musical no va más allá de una cercana relación laboral.

Además, realizó una insólita comparación entre Sergio George y su abuelo Gilberto. Según reveló la salsera, el productor musical tiene unos rasgos físicos muy similares al papá de su papá, por lo cual, asegura que no existe nada con él.

"Incluso, me hace acordar mucho, vamos a decir la realidad, me hace recordar al papá de mi papá, Gilberto, que era así moreno y todo, entonces le tengo mucho cariño, pero nada más", acotó la exparticipante de "Esto es Guerra".

Yahaira Plasencia dice que Sergio George le hace recordar a su abuelito y descarta cualquier relación con el productor musical #TodoSeFiltra 👇🏼 pic.twitter.com/st1gtlDlp7 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) June 4, 2024

Para dejar en claro su postura, Yahaira Plasencia también descartó totalmente tener una relación en un futuro con su "abuelito" Sergio George. "No, ahorita no ni nunca, no, nunca. Sergio es como un papá para mí, lo quiero muchísimo y solamente hay una amistad, porque hay una amistad súper fuerte y lo laboral, nada más", sentenció la "Yaha".