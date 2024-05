¡Agárrate batería! Jonathan Maicelo es denunciado por fraude por empresario en EE.UU.: "Es una rata"

El boxeador Jonathan Maicelo ha sido denunciado ante las autoridades de Nueva Jersey por un empresario que lo acusa de no devolverle su dinero, así lo dio a conocer un informe en el programa de Magaly Tv La Firme.

Como se sabe el deportista vivió algún tiempo en Estados Unidos y fue en el 2020 donde aperturó este restaurante que por el momento no puede operar por los problemas que afronta.

¿Qué pasó?

El reconocido boxeador peruano Jonathan Maicelo ha sido denunciado por un empresario ante las autoridades de Nueva Jersey, Estados Unidos, según reveló el programa 'Magaly TV La Firme'.

El empresario Vladimir Allende mostró chat de las conversaciones que tuvo con el boxeador sobre los acuerdos que hacían siendo pruebas fundamentales para la denuncia que se le ha puesto al boxeador en las autoridades de Nueva Jersey.

Y eso no fue todo ya que Allende acusó a Maicelo de estar involucrado en negocios ilícitos como lavado de activos, una grave acusación para el deportista.

"Maicelo es una rata, que me devuelva la plata lo antes posible, que no sea estafador. El pata a lo mejor está involucrado en lavado de activos. Nos han estafado con una cantidad fuerte", dijo.

Como se recuerda, en el año 2020, Jonathan Maicelo anunció la apertura de un restaurante en Nueva Jersey, un hito importante en su vida tras haber residido en ese estado durante 12 años debido a su carrera profesional en el boxeo.

Durante ese periodo, Maicelo vivía con su esposa e hijo en Nueva Jersey. En diciembre de 2020, el boxeador compartió públicamente su motivación para residir en Estados Unidos, destacando el deseo de brindar una mejor educación a su hijo. "Yo tengo viviendo acá 12 años. La gente no sabe eso. Le quise dar una mejor educación a mi hijo y él está en un colegio bonito", comentó, mostrando una faceta más personal y familiar.

Ante estas acusaciones Jonathan Maicelo reveló que son totalmente falsas ya que solo tiene visa como turista y un turista no puede tener negocios en el país norteamericano.

El boxeador cuestionó los motivos detrás de las acusaciones en su contra y afirmó estar siendo objeto de difamación injustificada.

"¿Por qué me tratan de desprestigiar? En Estados Unidos, yo solo tengo una visa de turista y los turistas no pueden tener negocios. Esa denuncia es falsa", dijo.

Samantha Batallanos recuerda con cariño a Jonathan Maicelo

Recientemente, en una entrevista para el podcast de un medio de comunicación, Samantha Batallanos contó mayores detalles de lo que fue su último encuentro con Jonathan Maicelo. Según la ex Miss Grand, ambos se han perdonado por todo el daño que se causaron durante su tormentosa relación.

"Sí, claro, es un capítulo cerrado. Ya limamos asperezas, pero los procesos continúan", indicó la modelo, quien también aclaró que no sintió miedo de volver a verlo, ya que todas las emociones negativas habían quedado atrás.





"La verdad, no. Toda esa sensación, todas esas emociones que tuve en diciembre ya se habían disipado y ya solo queda la dependencia emocional, hay muchas cosas que uno tiene que atender de manera psicológica, con tratamiento, me falta esa parte", acotó.