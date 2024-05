¡No lo veas Samahara! Bryan Torres confirma ser 'pata' de Abel Lobatón: "Nos matamos de risa"

La vida sentimental de Samahara Lobatón continua expuesta en televisión nacional y es que no solo su expareja Bryan Torres se ha encargado de dar detalles de su pasado romance sino también su padre Abel Lobatón quien no tuvo filtro para maletear a su hija.

Sin embargo, Bryan confesó en un programa que siempre tuvo una buena relación con Abel pese a que el exjugador le había recomendado no involucrarse con su hija.

Los íntimos

Abel Lobatón causó revuelo con sus últimas declaraciones en donde aseguró que le dijo a Bryan Torres estar loco si se involucraba con su hija.

Incluso trato de justificar los episodios de violencia que vivieron Bryan y su hija recalcando que toda acción tiene una reacción.

Es por ello que Bryan Torres fue entrevistado por el programa "Todo se filtra" y afirmó que tiene una buena relación con Abel y que en varias oportunidades se han matado de risa.

"Siempre nos matamos de risa en realidad él siempre me lo ha dicho, no se si sarcásticamente (...) Pero al final, en la relación cada uno toma sus propias decisiones", dijo.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien tomadas por el conductor del programa Kurt Villavicencio quién recalcó que no se trata de una broma el pasar por paños tibios episodios de violencia que vivió la expareja.

"Aquí no hay nada de broma, estamos hablando de una relación sentimental, de una pareja que conviven con niñas (...) me imagino que todas estas niñas se dan cuenta de todos estos pleitos. Es lamentable que tomen como broma estas situaciones", manifestó.

Hasta el momento la expareja viene llevando la fiesta en paz por el bienestar del segundo bebé que viene gestando Samahara y que al parecer daría a luz en Estados Unidos.

¿No olvida a Samahara? Bryan Torres hace sugerente publicación en redes

Bryan Torres estaría tratando de llamar la atención de Samahara Lobatón y es que esta vez el cantante publicó una ecografía en su cuenta personal de Instagram del segundo bebé que tendrá con la influencer.

El cantante compartió un mensaje donde recalca que le estaría yendo muy bien en su visa personal y esto es gracias a la bendición de ser padre nuevamente.

"No hay nada que hacer que mi bebé me está trayendo muchas bendiciones, te amo tanto", empieza a decir el salsero emocionado por la pronta llegada de su segundo engreído.

Sin embargo, eso no fue todo ya que Bryan no dudó en dedicarle un mensaje a sus hijos agradecido por las oportunidades que se le están presentando: "Solo me queda hacer las cosas bien de ahora en adelante por ustedes", escribió.

Bryan Torres publica mensaje en redes

Inicialmente, se pensó que el mensaje fue dirigido para su segundo hijo y para Samahara, pero el artista recalcó que se refería a sus dos hijos mas no a la influencer quien lleva alejada de los escándalos por el bien de su bebé.

Con esto queda claro que por el momento la exparejita no tiene planeado volver a retomar la relación ya que como se recuerda su romance fue portada al protagonizar bochornosos momentos en la vía pública.

Cabe resaltar que hace unos días Bryan visitó el set de Magaly Medina y la conductora lo dejó al descubierto al revelar que todavía le habría hecho escena de celos a Samahara a raíz de su viaje a Estados Unidos para que su hija mayor se reencuentre con su padre.

Pese a ello Torres negó la información y reveló que no tendría porque reclamarle algo a Samahara si ya no son una pareja por lo que cada uno puede hacer su vida como mejor le plazca.