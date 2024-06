Guty Carrera pierde demanda contra Alejandra Baigorria: Pedía más de un millón de soles

Guty Carrera, ex chico reality, no pudo probar su versión en la demanda que interpuso contra Alejandra Baigorria por daños y perjuicios. El Poder Judicial emitió un documento en donde declaró infundada esta demanda. Ahora, la empresaria podría tomar acciones al respecto.

En 2016, Alejandra Baigorria denunció a Guty Carrera por maltrato psicológico. Aunque el proceso quedó archivado, Carrera decidió demandarla por los daños que, según él, esa acusación le causó. Sin embargo, la demanda de Guty Carrera no prosperó.

Esto significa que el tribunal no encontró pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de Carrera. Además, un audio fue clave en el caso, donde se escucha a Guty Carrera usando palabras ofensivas contra Alejandra. Esta evidencia fue crucial para que el tribunal desestimara la demanda.

Carrera solicitaba más de un millón de soles en total, incluyendo más de 11 mil dólares por daños emergentes, 260 mil dólares por lucro cesante y 250 mil dólares por daño moral. Sin embargo, el tribunal no encontró méritos para otorgarle esta suma.

Ernesto Núñez Puente, abogado de Alejandra Baigorria, reveló que las pericias psicológicas demostraron que su clienta sí había sido afectada psicológicamente. En contraste, Guty Carrera no mostró ningún daño psicológico en las evaluaciones, lo que contribuyó a que su demanda no continuara.

Ante ello, Alejandra Baigorria ha decidido no profundizar en el tema, ella dejó en claro que las pruebas presentadas fueron contundentes. Aunque prefiere no entrar en un círculo vicioso, la empresaria ha dejado abierta la posibilidad de iniciar una contrademanda.

En el programa "La Casa de los Famosos 4", Guty Carrera recordó la demanda que Alejandra le interpuso por violencia psicológica.

"En el 2016, me denunció una ex enamorada, una relación de 6 meses y por supuesto me perjudicó la vida, sin embargo, después de 4 años y de tres apelaciones de ella, el juez decidió cerrar el caso por falta de pruebas", comentó.