Alejandra Baigorria cansada de acciones legales de Guty Carrera: "Ya déjame en paz"

Alejandra Baigorria ha pedido a Guty Carrera que la deje en paz después de que él anunciara que apelará la decisión del Poder Judicial de declarar infundada su demanda por daños y perjuicios. La empresaria se comunicó con Rodrigo González de "Amor y Fuego" para expresar su frustración y pedir a su expareja que termine con el conflicto legal.

Alejandra Baigorria ha pedido a su expareja Guty Carrera que la deje en paz después de que él anunciara que apelará la decisión del Poder Judicial de declarar infundada su demanda por daños y perjuicios. La empresaria se pronunció tras las declaraciones del modelo en una transmisión en vivo.

Baigorria expresó su cansancio por la larga disputa legal.

"Para mí es lamentable tener que vivir ya ocho años peleando por esto. Yo no sé por qué no lo deja ahí si siempre es él el que sale más perjudicado" , dijo la empresaria, quien busca dejar atrás este capítulo de su vida.

Alejandra lamentó la insistencia de su expareja en continuar con el conflicto y le pidió que se enfoque en su vida.

"Esto es desgastante para mí, ya sufrí esto en su momento. ¿Por qué no tiene alguien que lo aconseje y se vaya a trabajar en vez de pagar más abogados en contrademandas que no va a ganar?" , expresó.

Alejandra también compartió con Rodrigo González los resultados de la pericia psicológica de Guty Carrera. En el informe se menciona que el modelo presenta "ansiedad y agresividad reprimida por la falta de control de sus impulsos y de control bajo presiones por parte de su persona ante hechos estresantes".

"Ahí mismo sale lo que arrojó su examen psicológico y hasta a terapia lo mandan. Por favor, que ya me deje en paz, que asuma y que haga su vida" , pidió Alejandra, destacando que el conflicto solo le ha traído desgaste emocional.

Por su parte, Guty Carrera anunció en una transmisión en vivo que apelará la decisión judicial y que tomará medidas legales si Alejandra continúa mencionándolo en público.

El origen del conflicto. Este enfrentamiento legal entre Alejandra y Guty comenzó cuando la empresaria lo denunció por maltrato físico y psicológico. Aunque el Poder Judicial archivó la denuncia, Guty decidió demandar a Alejandra por daños y perjuicios, solicitando una indemnización de más de un millón y medio de soles.

El pasado 4 de junio, el programa "Amor y Fuego" informó que el Poder Judicial declaró infundada la demanda de Guty Carrera. En el proceso, se revelaron audios donde Guty hablaba de manera despectiva sobre Alejandra, mencionando a sus exparejas.

A pesar de la decisión judicial, Guty ha dejado claro que no piensa rendirse y que continuará con su lucha legal.

"La próxima vez que me mencionen se verá a través de un tema legal" , advirtió.

Por su parte, Alejandra Baigorria ha decidido centrarse en su futuro con su actual pareja, Said Palao, y en los preparativos de su boda, dejando atrás el turbulento pasado con Guty Carrera.

"No quiero hablar de él, no me interesa, yo lo dejo todo en manos de Dios", manifestó.