¿Embarazada de Said? Alejandra Baigorria sorprende al mostrar su 'pancita' en redes

Alejandra Baigorria, emocionada por los preparativos de su boda con Said Palao, compartió un video en sus historias de Instagram donde se la ve en bikini. Este video, donde promociona un producto de belleza, mostró una 'pancita' abultada que desató rápidamente los rumores de un posible embarazo.

Alejandra Baigorria muestra su 'pancita'. (Instagram)

Para calmar a sus seguidores, Alejandra explicó en el video:

"Estoy en esos días hinchada, previo a que me venga mi regla, creo que me viene en dos días. Estoy inflamada, hinchada, miren esto. Miren la bola que tengo acá. No estoy embarazada, por si acaso. Simplemente estoy inflamada", dijo entre risas.