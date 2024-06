¡Lo celebra el Perú! Said Palao ganó el premio de "EEG, En Busca Del Mejor" y reparte dinero a sus compañeros

¡TRIUNFAZO! "Esto es Guerra" implementó hace ocho semanas un nuevo formato que prometía dar que hablar todos los lunes. "EEG, En Busca Del Mejor" era la gran novedad que traía el reality de competencia, donde ya no existirían equipos y cada quien iba a luchar por su propio "pellejo". Tras varias jornadas de intensas competencias físicas, mentales, retos de altura, entre otros, solo Said Palao y Patricio Parodi llegaron a la gran final. En este último e infartante duelo, el popular "Samurai" se coronó como el ganador del concurso y ganó una jugosa suma de dinero que no dudó en "regalar" a sus compañeros.

La gran final

El último día de competencia en "EEG, En Busca Del Mejor" llegó este lunes 3 de junio de 2024 y fueron siete los participantes que todavía seguían en pie. Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren, Onelia Molina, Karen Dejo, Raúl Carpena y Vania Torres fueron los "sobrevivientes" y con el paso de cada prueba, uno a uno se iba eliminado.

La primera en irse eliminada fue la exenamorada de Joaquín de Orbegozo, más conocido como el "Gringo Atrasador" de "Al Fondo Hay Sitio", tras perder en una carrera en la cual tenían cargar hasta 60 platos de loza. Posterior a ella, Raúl Carpena también le dijo adiós a la competencia al no poder contestar más preguntas de cultura general que sus compañeros del reality.

El quinto puesto se lo llevó Karen Dejo. La popular "Sabrosura" compartió roles con Gino Pesaressi en una prueba de equilibrio, sin embargo, pese a terminar con éxito la competencia, el tiempo que hizo no fue suficiente para superar a los demás competidores.

Onelia Molina ocupó el cuarto lugar y, prácticamente, fue eliminada por Mario Irivarren en un infartante duelo de altura. En este reto, Patricio Parodi venció sus miedos y el tiempo que hizo fue suficiente para poder continuar en carrera.

Una prueba un tanto inusual protagonizaron Mario Irivarren, Patricio Parodi y Said Palao. El trío en mención tenía que jalar un largo hilo de pabilo con su boca y tras un intenso duelo, solo los dos últimos lograron llegar a la gran final. El "Iri" perdió toda opción de llegar a la competencia final por puesta de mano ante el enamorado de Luciana Fuster.

Said Palao gana una MILLONADA

Los nervios crecían en el set de "Esto es Guerra" y es que el reality de competencia se encontraba a pocos minutos de conocer al ganador del formato "EEG, En Busca Del Mejor". Said Palao y Patricio Parodi se enfrentaron en un duelo donde la suerte iba a tener mucho que ver.

El prometido de Alejandra Baigorria logró derrotar en un emocionante duelo a "Patito Lord" y se adjudicó una MILLONARIA SUMA de 32 mil soles. Este dinero era lo más atractivo para todos los competidores, pero al final, solo el "Samurai" podrá disfrutarlos.

Como muestra de "buena voluntad", Said Palao empezó a "repartir" el dinero entre sus compañeros e incluso sorprendió que con esa millonaria cantidad hará un gran viaje con Alejandra Baigorria y también pasará unos buenos días junto a su pequeña hija.

Durante el transcurso de las ocho semanas de competencia en "EEG, En Busca Del Mejor", Said Palao se enfrentó a diversos retos extremos, tales como los de altura, pruebas con animales exóticos, entre otros. ¿Merecido premio?