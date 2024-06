Samahara Lobatón revela dificultades de su segundo embarazo: "Vomito hasta cuando tomo agua"

Samahara Lobatón, la conocida influencer y hija de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su segundo embarazo, fruto de su relación con el cantante de salsa Bryan Torres. A través de sus historias de Instagram, Samahara habló abiertamente sobre los difíciles síntomas que está experimentando.

Samahara Lobatón, la popular influencer e hija de Melissa Klug, ha dejado preocupados a sus seguidores al compartir detalles sobre su segundo embarazo. A través de sus historias de Instagram, Samahara habló sobre los serios síntomas que está enfrentando, y su testimonio ha generado gran empatía y apoyo.

Samahara, quien espera su segundo bebé con el cantante de salsa Bryan Torres, decidió interactuar con sus seguidores en Instagram y responder algunas preguntas sobre su embarazo. Un seguidor le preguntó sobre los síntomas que estaba experimentando, y su respuesta fue sorprendente.

Samahara Lobatón sobre su segundo embarazo. (Instagram)

Sin embargo, este segundo embarazo ha sido mucho más complicado.

"Con este sí me morí. Tuve hiperémesis gravídica (qué vomitas hasta cuando tomas agua), así estuve cuatro meses, hasta me hospitalicé. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas, pero igual tengo náuseas, pero ya no vomito", reveló la influencer.