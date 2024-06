¡Se achoró! Nicola Porcella defiende a Flavia Laos de críticas: "Así no se habla de una mujer"

Nicola Porcella y Flavia Laos últimamente han sido vinculados sentimentalmente luego que se les viera besándose en una discoteca limeña pese a ello ambos han descartado una relación y afirman ser muy buenos amigos.

Sin embargo, el modelo sorprendió al sacar las garras por su presunta amiga al defenderla de ser blanco de críticas en redes sociales e incluso dejó abierta la posibilidad de que podrían tener una relación.

La respalda

Flavia Laos se encuentra en su mejor momento ya que la modelo podría tener una posibilidad de protagonizar una novela en México pese a que aún no ha sido confirmado las oportunidades para la rubia no se han hecho esperar.

Sin embargo, diversos usuarios no dudaron en criticar a la modelo con fuertes palabras aseverando que Flavia ya no busca nada formal con ningún chico después de que termino con Patricio.

"Flavia solo es para pasar el rato ella no quiere nada en serio con nadie. Disfrutas su vida al máximo. A veces creo que desde que Patricio la dejó ya no quiere nada en serio con nadie y por eso está de fiesta en fiesta", escribió un cibernauta.

Al parecer este comentario no fue del agrado de Nicola quien de inmediato salió su defensa y a pedir respeto por la modelo.

"Para pasar el rato? Así no se habla de una mujer. Nadie la dejó y bueno mira quién le cuida ahora (emogi de diablito)", dijo el actor quién no la pensó dos veces en sacar a pecho por la rubia.

Con este comentario dejó entrever que estaría todavía en coqueteos con Flavia pero por el momento prefiere mantenerlo en privado.

Se sabe Nicola se encuentra grabando un reality en Colombia el cual tiene el objetivo buscarle su media naranja.

Por el lado de Flavia se mantiene enfocada en sus proyectos personales y en su carrera como cantante que poco a poco viene dando sus frutos.

Flavia Laos preocupa a sus fans con problemas en la piel

Flavia Laos no dudó en usar sus redes sociales para responder las preguntas de algunos usuarios quienes se mostraron preocupados por las manchas que tenía en el rostro y en el cuello.

La modelo inicialmente pensó que se trataba de una simple alergia sin embargo la situación sería peor de lo que imaginaba.

A través de una imagen que publicó en sus historias de Instagram la artista se mostró evidentemente triste y confirmó que tiene un problema de salud severo que por el momento no prefiere comentarlo ya que se encuentra afectada.

Flavia muestra sus manchas en la piel

"Ya tengo mis resultados chicos si no es alergia, bueno fuera... No me siento preparada para contarlo, tal vez en algún momento lo haré, estoy tomándome un tiempo para mí. Me dieron los resultados recién ayer", explicó la expareja de Austin Palao.

En una reciente publicación a sus historias se puede ver a la cantante haciendo su rutina de ejercicio como de costumbre y evidencia las manchas rojas en su abdomen y parte de sus brazos.

"Aquí tu dálmata favorito haciendo update: Hay buenas noticias ya se me fue de los brazos y la espalda que bendición", escribió la modelo.

Hasta el momento Flavia no ha vuelto a tocar el tema en sus redes sociales y se mantiene enfocada en su carrera como artista ya que hace poco acaba de estar en México codeándose con diversos artistas del país.