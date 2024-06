Jessica Newton lanza misil contra Magaly Medina por criticar el 'Miss Perú': "Vive pendiente de mí"

En su programa del 4 de junio, Magaly Medina mostró una entrevista en la que Jessica Newton, directora de Miss Perú, contestó sin dudarlo a las preguntas directas de la reportera del programa de entretenimiento. Ante ello, Newton se mostró incómoda, pues le preguntaron sobre el supuesto favoritismo con una candidata.

Por tal motivo, la directora del certamen de belleza le mandó un tremendo mensaje a Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante la entrevista a Jessica Newton, se discutieron varios temas, como las acusaciones de favoritismo hacia Tatiana Calmell del Solar en el evento, la oferta especial de entradas (4 por 1) y el cambio sorpresivo de ubicación del evento, que pasó de 'La Real Felipe' a 'La Plaza Grau'. Jessica Newton expresó su opinión de manera contundente ante la reportera de Magaly Medina.

La mujer de prensa le preguntó a Newton sobre el lugar en donde se realizará el certamen de belleza, el cual en un principio sería dentro del Real Felipe: "¿Dónde se llevará a cabo el evento?", "¿Por qué se prometió un lugar y luego se cambió de opinión, de Real Felipe a Plaza Grau?".

En ese sentido, Jessica Newton aprovechó para lanzarle un misil a la 'Urraca'. "El evento se va a realizar en la Plaza Grau. Hemos estado en la Real Felipe y yo les voy a pedir una cosa, yo feliz, le mando un beso a Magaly, feliz de que ella viva tan pendiente de mí, pero creo que no es que se haya prometido algo y luego no, esperen el domingo y lo van a ver" , sostuvo.

Recientemente, Magaly Medina cuestionó a Jessica Newton por comparar los precios de las entradas del concurso 'Miss Perú' con los de los conciertos de la famosa 'Diva del Pop', Madonna. Las afirmaciones de la personalidad de ATV no fueron pasadas por alto y provocaron un gran impacto.

"Ella dijo: '¿cómo las entradas, le preguntan, van a estar más caras que el concierto de Karol G?' Ella dice: 'la verdad, no sé, yo acabo de ir a ver a Madonna en Miami y me costó carísimo'. Es lo que ella dice, pero no puede comparar un desfile de chicas en ropa de baño, en traje típico, con Madonna. O sea, no puedes comparar", enfatizó la periodista.