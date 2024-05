¿Infidelidad? Lucecita Ceballos reveló los motivos del distanciamiento con su esposo: "Nos estamos dando un tiempo"

A través de una reciente entrevista para un medio local, la actriz colombiana Lucecita Ceballos se animó a revelar los verdaderos motivos por los cuales decidió darse un tiempo para enfocarse en ella misma. En ese sentido, la popular actriz sorprendió al confesar que está pasando por un mal momento sentimental.

Recordemos que Lucecita Ceballos ganó más popularidad tras su participación en la serie 'Al Fondo Hay Sitio'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lucecita revela los motivos de su distanciamiento

Como se sabe, la artista lleva casi tres décadas de matrimonio con su esposo Rony Ríos. Sin embargo, recientemente ha revelado que atraviesan una crisis que ha durado varios meses, lo que podría llevar a una separación.

En una conversación con el medio Trome, la artista admitió que ella y Ríos han estado distanciados durante cinco meses debido a compromisos laborales. Han decidido tomar este tiempo para que cada uno se enfoque en sus asuntos, ya que tantos años de matrimonio han causado cierto distanciamiento entre ellos.

"No hemos decidido divorciarnos ni separarnos con mi esposo, pero llevamos cinco meses alejados por temas de trabajo y porque luego yo viajé a Colombia. Se juntaron varios factores que nos han tenido distanciados, sin embargo, mantenemos la comunicación y no estamos peleados. Nos estamos dando un tiempo para darnos un respiro y cada uno esté enfocado en sus cosas. Me parece que es saludable, sobre todo porque somos un matrimonio de más de 20 años y como relación casi 29 años", expresó al inicio para el citado medio.

Después de esto, reveló que su separación actual no es definitiva, sino que están trabajando para reconciliarse. Han acordado que este tiempo separados sea parte de su proceso de terapia, con la esperanza de no perder su matrimonio.

"No hemos tirado la toalla como pareja, tenemos una madurez maravillosa y que nos permite buscar la forma de reinventarnos. Este tiempo separados, ha sido como una terapia y nos ha vuelto más empáticos. Sería lamentable tirar a la borda tantos años de matrimonio", acotó en la entrevista.

Niega infidelidad

Por último, Lucecita Ceballos descartó la posibilidad de que este distanciamiento sea resultado de una infidelidad y afirmó que la larga duración de su relación ha provocado cierto cansancio, por lo que ven este proceso como una oportunidad para tomar aire.

"Eso está totalmente descartado, aquí no hay infidelidad ni nada de esas cosas, sino creo que nos hemos saturado un poquito porque la relación lleva muchos años. La distancia no es sinónimo de ruptura, la distancia para nosotros es una terapia y algo necesario para respirar. Confío que todo llegará a un buen puerto", finalizó la popular actriz Lucecita Ceballos.