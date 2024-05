¡DEVORÓ! Sigrid Bazán tuvo en su boda a un invitado que sorprendió al lucir un vestido rojo ¿Quién es?

En una celebración lujosa, la congresista Sigrid Bazán, del partido Cambio Democrático-Juntos por el Perú, se casó con el empresario y entrenador personal Julio Fabrizio Iparraguire. Sin embargo, llamó la atención de muchos la presencia de un invitado quien asistió vestido de mujer, lo cual ocasionó la inmediata reacción de los usuarios en redes sociales.

La gran ceremonia reflejó el amor entre ambos captando la atención de los seguidores de la parlamentaria. De igual forma, se evidenció a los invitados disfrutando del evento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Invitado sorprende en la boda de Sigrid Bazán

La boda de Sigrid Bazán llamó la atención de los medios no solo por el gran momento de la parlamentario junto a su novio, sino también por la presencia de un invitado luciendo un peculiar vestido rojo. El hecho no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes comentaron inmediatamente.

En ese sentido, algunos internautas señalan que dicho invitado sería Alberto de Belaunde. Por otro lado, los comentarios también indican que sería otra persona abriendo así el debate en redes sociales. "Dando la razón al Minsa agradezcan a Alberto Belaunde por confirmar el desequilibrio", "¿Chibolin, Alberto de Belaunde o algún noble asesor de Susel?", "Le queda el rojo a De Belaunde", fueron algunos de los comentarios acerca del peculiar invitado en la boda de Sigrid Bazán.

Por otro lado, también hay internautas que señalan que dicho invitado no sería Alberto de Belaunde. "Él no es Alberto de Belaunde, googlea y sabrás que no es", "O sea si todos dicen que es Alberto tú también lo dices, no es él y si lo fuera no tendría nada de malo, pero no es", fueron los comentarios de otros internautas.

Sigrid Bazán se casó a lo grande

La ceremonia de Sigrid Bazán y Julio Fabrizio Iparraguire simbolizó su amor y compromiso, y aunque hubo muchas personalidades notables en la lista de invitados, parece que los colegas de la congresista de izquierda no estuvieron presentes. El programa dominical 'Contracorriente' compartió algunas imágenes del evento.

El baile de los recién casados y también de Sigrid con sus amigas fueron momentos capturados por las cámaras del programa. Se ha divulgado que no había otros legisladores entre los invitados, lo que sugiere que es posible que no se hayan extendido invitaciones a sus compañeros.

La congresista Sigrid Bazán y su recién esposo han alcanzado un hito significativo en su vida personal, y sus seguidores están ansiosos por ver cómo evolucionarán sus planes futuros tanto en el ámbito familiar como profesional.