Christian Thorsen celebra la vida a sus 59 años: "Puedo decir que le gané el partido a la muerte"

El querido actor Christian Thorsen acaba de cumplir 59 años, y este cumpleaños es especial. No solo celebra un año más de vida, sino también una gran victoria contra el cáncer de próstata. En una emotiva entrevista con el programa "Día D" de ATV, Thorsen compartió su historia de lucha y esperanza, destacando el tratamiento alternativo con muérdago que le ha dado una nueva oportunidad de vida.

La lucha de Christian Thorsen. Hace dos años, a Christian Thorsen le diagnosticaron cáncer de próstata en etapa 4, con metástasis en los huesos y pulmones. Los médicos le dieron pocos meses de vida, pero él decidió no rendirse.

"No me resigné, sabía que tenía que pelear porque siempre he sido un guerrero, no me iba a dar por vencido así de fácil", declaró el actor.