¡Escándalo! Pamela López es acusada de haber destruido el matrimonio del arquero Joel Pinto

En medio del lío amoroso que envuelve a Christian Cueva y Pamela Franco, una nueva acusación ha salido a la luz, poniendo en el ojo de la tormenta a Pamela López, la aún esposa del futbolista. La supuesta expareja de un arquero acusa a López de haberse arruinado su pasado matrimonio.

Pamela López es acusada de haberse metido en matrimonio

Mientras continúa el escándalo con Christian Cueva y Pamela Franco, aparece una nueva acusación que afecta a Pamela López, quien todavía es esposa del futbolista. Una mujer, que dice haber estado casada con el arquero Joel Pinto, acusa a Pamela López de haberse metido en su matrimonio hace más de una década.

El mensaje que lo cambia todo. Rodrigo González, conductor del programa "Amor y Fuego", leyó un mensaje impactante que le envió una seguidora. Esta mujer, que asegura ser la exesposa del arquero Joel Pinto, afirmó que Pamela López se metió en su matrimonio hace más de una década.

Rodrigo González cuenta en #amoryfuego que Pamela López habría hecho la gran Pamela Franco: también se habría metido en una relación. La afectada: la ex esposa del arquero Joel Pinto y habria pasado en 2010. Y lo que ahora vive sería su karmaaaa 😧🔥 pic.twitter.com/LUueQuVXQM — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) July 4, 2024

"Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen idea de lo que me hizo en el año 2010 mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto, el Gato Pinto. Me hizo exactamente lo mismo que hoy se lo hace Pamela Franco", escribió la seguidora.

La denunciante también reveló que Christian Cueva, esposo de Pamela López, la contactó para conocer más detalles sobre lo sucedido, pero ella decidió mantenerse en silencio.

"Cueva contactó conmigo en su momento para que yo le contara toda la historia y yo me quedé callada, pero no me parece que la pongas de víctima cuando no lo es", agregó la mujer.

Reacción de Rodrigo González

Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', dejó claro en su programa que no ha victimizado a Pamela López y que está listo para defenderse de cualquier denuncia.

"Me está haciendo el pare, no me acuerdo haberla victimizado, ella lo ha tomado así, como lo ha sufrido en carne propia. Dice que Pamela López le hizo eso en el 2010 metiéndose en su matrimonio. Tomo pantallazo, si me quieres mandar una carta notarial con esto salgo al frente", afirmó González.

Esta acusación llega en un momento delicado para Pamela López, quien recientemente ha estado en el centro de otra polémica. Imágenes del auto de Christian Cueva en la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco han desatado rumores sobre un romance entre ellos. Ante esto, López ha compartido mensajes bíblicos en sus redes sociales, reflejando su estado emocional.

Esta nueva acusación ha generado un gran revuelo y ha complicado aún más la situación de Pamela López. Mientras tanto, los seguidores de estos personajes no dejan de comentar y especular sobre este triángulo amoroso que parece no tener fin.