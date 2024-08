Jean Paul Santa María denuncia que fue estafado en Europa: "Falta de profesionalismo"

Jean Paul Santa María decidió pronunciarse luego de que Magaly Medina asegurara que a su gira por Europa corrió con la misma suerte que la de Pamela Franco ya que según las imágenes tuvieron que cancelar algunas fechas debido a la falta de público.

El cantante decidió contar su verdad asegurando que todo se trató de una mala coordinación e incluso agregó que ha sido estafado por empresarios qué cancelaron repentinamente sus shows.

Jean Paul Santa María denuncia estafa

A través del programa de 'Magaly TV la Firme' el cantante Jean Paul Santamaría se pronunció luego de que se diera a conocer que sugiera por Europa había pido un total fracaso ya que solo logró presentarse en un local en donde afortunadamente logró alegrar al público.

El artista aseguró que hubo un grupo de personas que ya estaban enterados de sus presentaciones por lo que agregó que los otros shows cancelados fueron a causa de una mala organización.

"Sé que hay una colonia que estuvo muy expectante con mi llegada, pero obviamente siempre y cuando haya una publicidad de por medio", dijo el artista.

Por otro lado, su pareja y fiel compañera Romina Gachoy aseguró que el show de Paul tuvo solamente una semana de publicidad lo que impidió que más gente tomara conocimiento de este día.

"No han tenido un manejo de marketing de nada", dijo la Argentina bastante indignada debido a todas las críticas que viene recibiendo el padre de su hijo.

Otro lado, Jean Paul aseguró que todas sus presentaciones la hace mediante contratos para que no existan problemas de por medio y quede todo estipulado en el documento.

"Se acordaron cinco elementos en diferentes ciudades y solo cumplió con el de Roma. No han salido bien por un tema de falta de profesionalismo", dijo el artista.

Finalmente Santa María agregó que solo se le llegó a cancelar por el evento de Roma pero no lo hizo el empresario que lo contrató.

"Ha tenido que sacar uno de los socios de su dinero. Gustavo tenía que ver los gastos de la estadía, la alimentación y la movilidad interna, hasta que nos vayamos, hasta el 7, cosa que no vio", aseguró el artista indignado por la falta de coordinación.

Empresario responde

Por otro lado lo que causó polémica es que el empresario Gustavo Eduardo Llange quién era el encargado de cancelarle por el evento a Jean Paul agregó el artista no es un personaje que funcione para sus proyectos.

"El club Queens es una discoteca que trabaja producción, entonces si el artista funciona, digamos que el evento va, si no funcionas, el evento se cancela. Jean Paul no está funcionando lamentablemente", dijo el empresario.

Pese a toda la polémica ya fue a Santa María logró presentarse en Roma e hizo pasar un grato momento a los peruanos que residen en Europa sin embargo no fue ajeno a todas las críticas que recibió de parte de la conductora Magaly Medina.

Magaly se burla de la gira de Jean Paul Santa María

El día de ayer el programa de Magaly Medina presentó un corto informe de lo que fue la gira por Europa de Jean Paul Santa María quien decidió lanzarse como solista a pedido de sus fanáticas.

Sin embargo, el cantante no logró reunir a sus fanáticos en Europa por lo que se tuvo que cancelar algunas presentaciones por no haber llenado el aforo del local, es por ello que Magaly no dudó en criticar su gira.





"Le fue como a Pamela Franco, le cancelaron la presentación en Madrid llegaron allá no habían vendido las entradas es que hay que ser sinceros no habían vendido las entradas entonces se canceló no hubo concierto", dijo en un primer momento.

Pese a que no logró presentarse en todos los shows que ya había pactado si logró asistir a uno en Italia donde logró llenar el local e hizo bailar y cantar al público peruano que sin duda alguna se emocionó al ver a Jean Paul en el escenario demostrando sus mejores pasos de baile.

Jean Paul Santa María no ha dejado que los comentarios negativos opaquen su carrera musical y se sigue esforzando por hacerse un espacio en el gran mundo artístico.