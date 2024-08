Carabayllo: Empresario denuncia que policías le habrían robado S/5300 durante presunta detención

Un empresario hizo una grave denuncia contra cuatro miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presuntamente haberle robado 5300 soles, además de golpearlo, durante una supuesta detención en Carabayllo.

Según declaró el hombre de negocios un conocido medio local, todo sucedió cuando dos efectivos lo detuvieron para exigirle que muestre sus documentos. Sin embargo, él había olvidado su DNI y le pidió a su esposa que se lo alcance ya que estaba pocos metros en su casa.

Es así que el empresario logra mostrar su documento, pero los policías continúan con la intervención y todo queda registrado en video. "Te he mostrado mi carné de identidad. Me he identificado. [...] Una identificación son 4 horas", expresó uno de los policías.

Empresario y su esposa denuncian robo y agresión

El empresario fue identificado como Luis Colón y denunció que después de haber mostrado su DNI llegó una camioneta blanca con dos hombres a bordo, quienes también se identificaron como policías, y le pidieron que suba al vehículo. Él se negó alegando que no había ningún motivo para ser trasladado a una dependencia policial.

"No había motivo por qué subir a la camioneta. Es ahí como empiezo a forcejear y me entró el miedo, por lo que atiné a correr. Me corretean y me tiran al piso, me agarran a golpes, a mi esposa también y nos suben a la camioneta", declaró Colón a América Noticias.

En la denuncia también se hizo constancia que los 5300 soles habrían sido sus traídos del interior del vehículo del empresario, ya que los policías habrían "rebuscado" en todas partes. El dinero era producto de las ganancias de Fiestas Patrias de una licorería de propiedad de Luis Colón.

Finalmente, se informó que el examen médico legal muestra que tanto el empresario como su esposa sufrieron lesiones durante la detención, además que el empresario denunció que los policías amenazaron con sembrarle cargos si no entregaba el dinero que tenía en el auto.

"Han sido cuatro agentes implicados, dos suboficiales, un técnico y otra suboficial femenina. La suboficial Cámara, el suboficial Linares Caballero, el suboficial Valverde Torres y el técnico de primera Janampa Enrique Lorenzo que venía conduciendo", sentenció.

Cabe resaltar que hasta el momento Policía Nacional del Perú (PNP) no se ha pronunciado al respecto, por lo que el empresario teme que puedan tomar represalias en su contra ya que además de robarle 5300 soles, lo agredieron junto a su esposa.