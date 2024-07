¡Terrible! Organización criminal 'Tren del Llano' amenaza a Nicolás Maduro: "Dejen que el pueblo decida"

La reelección de Nicolás Maduro en los más recientes comicios electorales de Venezuela sigue generando controversia. Esta vez, el grupo armado 'Tren del Llano' lanzó una fuerte amenaza contra el mandatario venezolano para no ataque a los civiles que están protestando en diversos puntos del país.

A través de un video que fue ampliamente difundido en redes sociales, la organización criminal, que tiene sus dominios en el estado de Guárico, afirmó que no quiere generar más violencia de la que ya que existe en el país y se debe respetar la decisión del pueblo, ello en clara referencia a las acusaciones de fraude electoral que enfrenta Nicolás Maduro.

Asimismo, advirtieron que si Nicolás Maduro repele al pueblo venezolano, toda la organización criminal y aliados atacarán directamente al Gobierno y todos sus funcionarios involucrados.

"Esto es una advertencia. No quiero violencia. No quiero generar homicidios. No quiero generar muertes. Si no se atrincheran en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado Guárico vamos a empezar a lanzar ataques a los funcionarios. No toquen al pueblo. Respeten al pueblo. Respeten su decisión", agregaron.