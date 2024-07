Nacho se pronuncia tras la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela: "Nos sentimos burlados y timados"

La mañana de ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dio a conocer una noticia que ha resonado en todos los rincones del país. Nicolás Maduro se mantendrá en la presidencia hasta el 2031, lo cual hizo que muchas personalidades del espectáculo, como el cantante Nacho, se pronuncien a través de redes sociales.

La reelección de Nicolás Maduro se confirmó tras un notable retraso en el conteo de votos, debido a lo que las autoridades calificaron como un ataque cibernético proveniente de Macedonia. Este evento electoral ha sido un tema candente en la política venezolana, especialmente tras la derrota del candidato opositor Edmundo González.

La reacción tras el triunfo de Maduro no se hizo esperar, no solo en el ámbito político, sino también en el mundo del entretenimiento. Una de las voces más destacadas ha sido la del cantante Nacho, quien, a pesar de haber mantenido un bajo perfil sobre temas políticos, decidió pronunciarse en sus redes sociales.

Nacho, conocido por haber sido parte del famoso dúo musical "Chino & Nacho", cuenta con una gran audiencia de 14,8 millones de seguidores en Instagram. En esta plataforma, expresó su profunda desilusión y malestar con los resultados electorales.

"Es muy difícil conciliar el sueño en Venezuela en estos momentos. Yo le prometí a mi familia que por seguridad de todos que no volvería a hacer esto, pero no puedo ver lo que está sucediendo en el país y quedarme callado, porque no sería yo. Si bien es cierto que mi corazón cambió para bien y no desearle el mal a nadie, en este momento debo aceptar que tengo un sentimiento de frustración que está poniendo a prueba mi fe", expresó a través de un video.