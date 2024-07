Mario Hart y su mensaje de aliento a Venezuela: "Sigan luchando pacíficamente"

Venezuela viene afrontando al parecer un nuevo régimen de dictadura tras el polémico triunfo de Nicolás Maduro venciendo a Edmundo González quien llevaba la delantera.

El corredor de autos, Mario Hart compartió un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde habla sobre la situación actual de Venezuela que ha afectado a sus amigos cercanos pero en especial a su pareja Korina Rivadeneira.

Venezuela se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la victoria de Nicolás Maduro este último domingo 28 de julio en medio de acusaciones de un presunto fraude en las elecciones ya que todo indicaba que se llevaría el triunfo Edmundo González, sin embargo, 'mágicamente' el chavista tomó la delante y terminó siendo reelecto en el país venezolano.

Mario Hart no fue ajeno a todo lo que viene pasando en el país natal de su esposa Korina Rivadeneira quien también se ha dejado ver muy afectada por lo que sucede con sus compatriotas.

Mensaje de Mario Hart a los venezolanos

"No se rindan Venezuela, sigan luchando pacíficamente, recurriendo a todas las instancias internacionales, no bajen los brazos. Me da muchísima pena porque vi a muchos venezolanos esperanzados en que esta pesadilla acabe", dijo inicialmente el ex chico reality.