Gabriela Serpa abandona el set de 'Puro Floro' en medio del llanto: ¿Qué sucedió con los 'urracos'?

Gabriela Serpa vivió un incómodo momento durante una entrevista en 'Puro Floro'. Los conductores le hablaron de temas muy delicados que dejaban al descubierto su intimidad, y la actriz cómica no soportó y se retiró del set en medio del llanto.

¿Qué pasó con Gabriela Serpa?

La integrante de JB en ATV fue la invitada especial del programa que conducen los urracos Jhon Tirado y Gianfranco Pérez. Sin embargo, la conversación entre ellos se tornó muy tensa debido a que le recordaron su pasada relación con el prófugo Gonzalo Méndez, quien fue acusado de estafar a varias personas.

En ese momento, Gabriela se rehusó a tocar el tema, pero Gianfranco optó por seguir haciéndole preguntas, las cuales causaron mucha más incomodidad en Gabriela, ya que seguramente le habían llegado fotos íntimas suyas, las cuales habrían sido filtradas por Gonzalo.

"Tu exenamorado estafó hasta a su propia familia y esa familia quería venganza. Nos llegó una data... porque la familia quería acusarte de que tú tenías parte del chanchullo (del dinero robado). Ellos hackearon su celular y nos pasaron conversaciones entre tú y Gonzalo ", dijo Gianfranco.

Enseguida, Pérez agregó que las fotos íntimas de Gabriela Serpa ya estarían circulando en Telegram, lo cual desató la molestia de la actriz, quien pidió una vez más que no se hablara del tema. "Ya me hicieron acordar cosas feas, no quiero hablar de ese tema", dijo muy afectada.

Por su lado, Jhon Tirado intentó desviar la conversación a cuáles serían los requisitos que Gabriela pide para aceptar una cita con un chico, pero ya era demasiado tarde, ya que ella estaba muy incómoda y, tras romper en llanto frente a cámaras, optó por retirarse del lugar.

"Chicos, no me siento bien" , dijo antes de salir del set, dejando atónitos a los conductores y obligándolos a terminar el programa de forma abrupta.

Conductores de Puro Floro se disculpan

Luego de que la entrevista de Gabriela Serpa terminó, los internautas criticaron duramente a los conductores, quienes se vieron obligados a pedir disculpas públicas en el video de la transmisión, el cual fue borrado horas más tarde.

"Pedimos disculpas públicas a Gabriela Serpa y asumimos la serie de errores y faltas de respeto cometidos hoy (...) lamentamos profundamente haber sido incisivos e hirientes con ella, reiteramos las disculpas y se las pediremos todas las veces que sean necesarias", comentó el canal de Puro Floro.

Además, Gianfranco Pérez también compartió un video disculpándose personalmente con Gabriela Serpa, aunque horas después lo eliminó de sus redes sociales.

"Ya le pedí disculpas a Gabriela Serpa y se lo pediré 1000 veces. Me afecta mucho porque soy papá y asumiré todas las consecuencias de lo que pase en mi trabajo. Me duele mucho porque nunca he hecho llorar a una mujer", dijo él reportero de Magaly.

De esta forma, Gabriela Serpa pasó un momento muy incómodo en el podcast 'Puro Floro' debido a las fuertes preguntas que le hicieron los conductores, lo cual desató una ola de críticas en redes sociales.