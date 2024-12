Gabriela Serpa y Curwen tienen cita EN VIVO y youtuber comenta: "¿Ves, Magaly? No me ghosteó"

Gabriela Serpa y Curwen vivieron un momento especial en el programa "Habla Good", donde aclararon un malentendido que había circulado en redes sociales.

Durante el show, Gabriela aprovechó la oportunidad para aclarar lo que se había dicho sobre un supuesto "ghosting" por parte de ella hacia Curwen, después de que la conductora Magaly Medina mencionara que Gabriela no le respondió a los mensajes de Curwen en Instagram. Te contamos todos los detalles.

Hoy, lunes 16 de diciembre, Gabriela Serpa y Curwen se reencontraron en el set del programa de YouTube "Habla Good".

Gabriela explicó que debido a la gran cantidad de mensajes que recibe, no había visto el mensaje de Curwen al principio.

"Quiero aclarar eso del ghosteo, no ha sido así", aclaró Gabriela, asegurando que no lo ignoró intencionalmente. Curwen, siempre divertido, comentó entre risas: "¿Ves, Magaly? No me ghosteó, solo me ignoró", lo que generó más carcajadas en el set y disipó cualquier duda sobre su relación.