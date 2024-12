'Majo con sabor' marca distancia de Tato Luna tras fuertes revelaciones: "No tengo una relación"

María José Vigil, más conocida como 'Majo con Sabor', emitió un comunicado desligándose sentimentalmente de Tato Luna, luego de que el periodista deportivo fuera acusado de enamorar a diversas jóvenes al mismo tiempo que entablaba una relación con la cocinera peruana.

La noche de ayer, el programa Magaly TV, La Firme, que expuso las aventuras de Tato Luna, mostró un comunicado que la influencer gastronómica había compartido en su perfil de Instagram. En el mismo, Majo se solidarizaba con todas las jóvenes que fueron engañadas por Tato.

"Ha sido un periodo complicado, y estoy abierta a escucharlas y conversar siempre. Agradezco de corazón todos los mensajes de cariño que me han llegado. No ha sido fácil lidiar con la atención que ha generado esta situación, especialmente cuando hay quienes no conocen nuestra realidad", escribió Majo en la primera parte del comunicado.