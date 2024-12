Susan Green expone los mensajes que le enviaba Tato Luna: "Tuvimos un affaire"

En el programa de Magaly Medina, ha mostrado un reportaje donde varias chicas han salido a la luz para revelar que estuvieron saliendo con el comentarista deportivo Tato Luna. Esto a causa de que el mismo periodista confirmó que salía con la influencer 'Majo con sabor' desde hace varias semanas, al mismo tiempo que ellas y la cantante Susan Green.

Susan Green expone a Tato Luna

Tato Luna es un comentarista deportivo y el lunes 2 de diciembre presentó a la infuencer María José Vigil, conocida como 'Maju con sabor', como su pareja oficialmente en un podcast de streaming. Desde eso, varias mujeres han aparecido afirmando que tenían una relación con el periodista desde hace semanas y meses antes de la oficialización.

Una de estas mujeres fue la cantante Susan Green, que viene ganando un espacio en la industria musical. Durante el programa de Magaly Medina, la artista contó a detalle que habría tenido un 'affaire' una semana antes de la oficialización de su pareja.

"Yo viví cerca de su casa hace un año, y ahí fue cuando comenzamos a frecuentarnos. Tuvimos un affaire, pero no una relación como tal. Nos vimos unas cinco o seis veces, y cuando yo me mudé, él siguió buscando contactarme. Hace un mes, después de un año, lo volví a ver. Fue él quien empezó a buscarme. Me escribía, comentaba mis fotos en redes sociales, y aunque yo me había alejado de él el año pasado, caí nuevamente en su encanto", expresó.

Según comenta Susan Green, llegaron a juntarse hace casi un mes y quedaron para verse en la próxima semana, pero tuvo que cancelar por trabajo. Luego, se iban a encontrar unos días después y le informa que no podría porque acababa de oficializar a la influencer gastronómica.

"Nos vimos una vez, y luego quedamos para vernos la siguiente semana. Yo tuve que cancelar, pero cuando le escribí para reagendar, me empezó a decir 'ex-vecina', ya no me decía 'mi amor', como antes. Fue un cambio radical", contó.

La quiere demandar

Luego de ello, Susan Green mostró conversaciones donde el comentarista Tato Luna le habría amenazado con demandarla por exponer sus conversaciones personales. Afirmó que hasta el momento no ha recibido una carta notarial, pero que intentó asustarla.

"Unos días después, él me escribió diciendo que si hablaba sobre lo que había sucedido, o si hacía públicos algunos chats privados, me iba a demandar. Me hizo sentir muy mal. Aunque aún no he recibido la carta notarial, me intentó amedrentar", dijo finalmente.

Hasta el momento, son cinco las mujeres que han dado su testimonio y filtrado conversaciones, donde afirman haber tenido una relación con el comentarista Tato Luna. Solo Susan Green se ha presentado sin ocultar su nombre en una entrevista con Magaly Medina para contar lo que ha pasado.