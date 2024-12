Magaly Medina indignada porque criticaron su look y le dijeron calva en Argentina: "Ven y jálame los pelos"

La conductora Magaly Medina fue criticada por las panelistas del programa argentino LAM. En esta ocasión no arremetieron contra la 'Urraca' por sus ácidos comentarios, sino por el look que luce frente a las cámaras. En ese sentido, la periodista no se quedó callada y decidió responder fiel a su estilo.

Cabe resaltar que en el programa argentino LAM se encontraba Renato Rossini Jr., quien recientemente fue eliminado del reality 'Gran Hermano' tras una criticada participación. Te contamos más detalles aquí.

Magaly Medina es criticada por su look desde Argentina

¡Se le prendieron a la Urraca! Magaly Medina presentó imágenes del programa argentino LAM, en donde las panelistas lanzaron duras críticas a la comunicadora por el look que luce frente a las pantallas. Sin ningún reparo, las presentadoras de LAM le dieron con palo a la popular 'Urraca'.

"Igual tiene que nacer de nuevo, es una ordinaria. Reírse así a las carcajadas JA JA JA con eso, no. El look de Magaly siempre es el pelo que ya debería soltarse esas dos tiritas atrás. No es igual al mío. Posiblemente tenga postizo. Puede ser pelada", sostuvo una de las panelistas.

Pero las criticas no quedaron ahí, ya que también cuestionaron la actitud que suele tener Magaly Medina con sus compatriota, ya que muchas veces ha dado de qué hablar por sus ácidos comentarios contra diversas figuras del espectáculo.

"Ser ordinaria no tiene que ver con lo que te pones muchas veces, tiene que ver con la actitud que tienes con un chico que, aparte, es un compatriota. Está empeñada en desarmarlo, pará un poco", acotó.

La respuesta de la Urraca

Ante las críticas recibidas, Magaly Medina no dudó en responder y asegurar que ella critica a algunas figuras nacionales porque pertenecen a la 'fauna farandulera peruana'. En ese sentido, le aclaró a Ángel De Brito que ella no es calva como aseguran en el programa argentino.

"¿Qué dijo Ángel De Brito? ¿Qué yo soy calva? No soy calva. Tengo el pelo en este tamaño, te lo muestro un día si quieres, pero me encanta el pelo largo. Y por supuesto son extensiones que pongo y que saco. No no no, esas leyendas negras que se tiene sobre algunas. Eso también dicen de Susana Jiménez, es calva. Yo no tengo peluca, sorry. Ven y jálame los pelos si quieres. Por lo demás, ni me importa", respondió con todo Magaly Medina.

Por último, Magaly Medina no ocultó sus comentarios ni se sintió minimizada, pues fiel a su estilo decidió responder a las críticas de los panelistas del programa argentino LAM.