Samantha Batallanos se burla de la "nueva nariz" de Jonathan Maicelo: "Creo que es por la hinchazón"

El reconocido boxeador peruano Jonathan Maicelo ha comenzado el 2025 con una transformación que ha generado bastante revuelo. A finales de diciembre de 2024, Maicelo compartió en sus redes sociales que se sometió a una rinoplastia con el fin de corregir los daños físicos acumulados a lo largo de su carrera en el boxeo.

La intervención quirúrgica, que buscaba mejorar su apariencia, despertó la curiosidad de sus seguidores, especialmente después de que el deportista publicara un video mostrando su proceso de recuperación. Sin embargo, lo que más destacó fue la reacción en las redes, donde algunos internautas lo "trolearon" por su cambio, asegurando que antes de la operación se veía mejor.

Una de las reacciones más comentadas provino de su expareja, la modelo y ex Miss Grand Internacional Perú, Samantha Batallanos. En una entrevista con el portal 'Instarándula', Batallanos no pudo evitar reírse al ver los resultados de la rinoplastia de Maicelo. Aunque expresó que esperaba que él estuviera contento con el cambio, también aprovechó para aconsejarle sobre los riesgos de someterse a procedimientos estéticos de bajo costo.

"JAJAJAJAJA No había visto, me matooooo", comentó Batallanos, al ver que los resultados iniciales de una cirugía pueden estar distorsionados por la hinchazón postoperatoria. "Cuando me operé, al principio estaba 'thriller', pero después ya se acomoda todo bien", explicó.

Samantha Batallanos se burla de la operación de Jonathan Maicelo.

A pesar de ello, la modelo cuestionó la decisión de Maicelo de no optar por un cirujano de mayor renombre, insinuando que, dado su éxito, no le faltaba dinero para elegir un profesional más experimentado. Esta declaración alimentó aún más las críticas hacia el boxeador y la controversia sobre su cirugía.

La relación entre Maicelo y Batallanos fue compleja, marcada por altibajos, conflictos y reconciliaciones. En 2023, Batallanos denunció al boxeador por agresión física y psicológica, lo que resultó en una sentencia de prisión suspendida para Maicelo. Sin embargo, a pesar de las tensiones, la pareja retomó su relación en varias ocasiones, enfrentando críticas de amigos y familiares de la modelo.

Samantha Batallanos terminó su relación con Jonathan Maicelo en 2024

En octubre de 2024, Batallanos anunció la ruptura definitiva tras ser vista con otro hombre, aclarando que ya no mantenía vínculo sentimental con el boxeador. Además, también recordemos que crítico a Maicelo cuándo se enteró de un ampay que le realizaron.

"No he visto, no he visto nada (las imágenes). Si lo veo no sería la primera vez que lo veo, varias veces lo he visto con diferentes chicas, el tiene el derecho de rehacer su vida, está bien, todos tenermos derecho de hacer lo que nos hace felices", dijo la modelo.