Melissa Klug confirma que se casará con Jesús Barco este 2025: "Ando en los preparativos"

Melissa Klug ha dado la gran noticia: este 2025 se casará con Jesús Barco. Después de mucho tiempo de especulaciones, la empresaria y madre de seis hijos confirmó que están planeando su boda, aclarando que algunas dudas mientras se prepara para la fecha especial.

Melissa Klug, conocida como la "Blanca de Chucuito", ha confirmado que este 2025 se casará con su pareja, el futbolista Jesús Barco. Tras meses de rumores y especulaciones, la empresaria y mamá de seis hijos compartió la gran noticia con sus seguidores, quienes no podían esperar más para conocer todos los detalles.

En una entrevista reciente, Melissa reveló que, aunque el matrimonio será este año, no será en su cumpleaños de febrero, como se había dicho en algunos medios.

"Sí, nos casamos este año, pero la fecha no es la que están especulando. Estamos planificando" , aclaró, dejando claro que la boda será en otro momento, aunque aún no ha querido dar detalles exactos sobre el día especial.

Preparativos en marcha. Melissa se encuentra emocionada mientras organiza su boda con Jesús. Aunque la celebración será un evento íntimo, la pareja tiene todo listo para reunir a sus familias y compartir este gran momento de sus vidas.

"(No será ahora en febrero que es tu cumpleaños) No, es más adelante y ando en los preparativos porque será una boda que reunirá a nuestras familias para celebrar un momento especial de nuestras vidas" , explicó para Trome con una sonrisa.

Además, según allegados de la "Blanca de Chucuito", ya está en busca de su vestido de novia y el lugar perfecto donde dará el sí. Y como no podía faltar, la música será parte importante de la celebración. La cubana Tania Pantoja cantaría en la ceremonia.

Aunque su familia está más que feliz con la llegada de su hija Cayetana, nacida el 28 de noviembre de 2023, Melissa dejó claro que no tiene planes de aumentar la familia.

"No, ya no más. Me quedo con mis seis hijos y mis nietas. Estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida", dijo Melissa con emoción. Su familia es su gran motor y, por ahora, está más que contenta con lo que tiene.