¿Said Palao tendrá despedida de soltero? Esto responde la pareja de Alejandra Baigorria

Su boda con Alejandra Baigorria está cada vez más cerca. En una entrevista para "Más Espectáculos", Said Palao se sinceró sobre los preparativos y si tendrá o no una despedida de soltero. Con su característico sentido del humor, el chico reality reveló si sus amigos han organizado algo o si él planea hacerlo. Te contamos los detalles.

Said Palao está en la cuenta regresiva para su boda con Alejandra Baigorria, y en una entrevista para "Más Espectáculos" reveló si tendrá o no una despedida de soltero. Con su característico sentido del humor, el chico reality compartió detalles sobre los preparativos, su luna de miel y cómo vive esta importante etapa de su vida.

¿Despedida de soltero en camino? Cuando se le preguntó si sus amigos ya están organizando su despedida de soltero, Said no dudó en bromear sobre la situación.

24.01.25 Said Palao responde si tendrá o no despedida de soltero. Fuente: Más Espectáculos pic.twitter.com/nlXu7eG8yJ

"Son más flojos. No me han programado nada. Son un desastre", dijo entre risas, dejando claro que aún no hay nada planeado. El reportero le respondió: "Tú estabas esperando mínimo", a lo que Said agregó: "Los amigos son los que te lo organizan, ¿no? Yo tampoco voy a tomar la iniciativa para organizárselo a nadie. Bueno, ahí veremos. Se hará algo. De todas maneras".