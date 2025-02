¡Inesperado regreso! Curwen vuelve a "Todo Good" y reta a Mario Irivarren: "¡Prepárate!"

Después de una semana de incertidumbre, Curwen sorprendió a todos al regresar al programa "Todo Good", dejando atrás la polémica renuncia que causó revuelo en redes. Sus compañeros lo recibieron con bromas y alegría, demostrando que el buen ambiente y la complicidad siguen intactos en el equipo.

Luego de una semana de su controversial renuncia, Víctor Caballero, mejor conocido como Curwen volvió a "Todo Good". El reencuentro de Curwen con el equipo fue en tono de broma. Desde el inicio, sus compañeros lo recibieron con carcajadas y frases irónicas, dejando en claro que su regreso era bienvenido.

Curwen, quien había renunciado en vivo tras una discusión con su compañero 'Pelado', apareció de manera sorpresiva en el set, tomando el asiento de Chiquiwilo. El momento fue recibido con emoción por los conductores y los seguidores del programa, quienes no tardaron en reaccionar en redes.

Muchos se preguntaban qué llevó a Curwen a regresar después de su comentada salida. Él mismo explicó que, tras una conversación con el equipo, decidieron solucionar sus diferencias como adultos.

Por su parte, Curwen agradeció a los seguidores por el apoyo tras la polémica y afirmó que su regreso es definitivo.

Además, no perdió la oportunidad de lanzar un reto a Mario Irivarren, asegurando que su regreso también viene con nuevas discusiones dentro del programa.

"Tengo que hacer de conocimiento público la verdadera y tal vez la única razón por la que he regreso. Yo tengo un tema pendiente con el señor Mario Irivarren. Ha aprovechado. Claro, como yo no estoy estaba en su 'salsa'. 'Sí, que te corriste, que no se qué'. ¡Prepárate, Mario! Ya disfrutaron los ratones, ya llegó el gato. ¡Prepárate!", comentó con picardía, serio y al final entre risas.