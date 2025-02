Jenko del Río lanza duros comentarios contra Facundo González en reality chileno: "Es hipócrita"

El mercado de los realities en Chile continúa atrayendo a figuras con experiencia en programas de competencia peruanos como Esto es Guerra y Combate. En esta ocasión, el nuevo integrante del reality "Palabra de Honor" es Jenko del Río, quien hizo su ingreso al programa con fuertes declaraciones sobre Facundo González, su excompañero en la televisión peruana. Sus comentarios sorprendieron tanto a los participantes como a la audiencia, reavivando tensiones del pasado.

La reciente incorporación de Jenko del Río a "Palabra de Honor" no pasó desapercibida, especialmente por sus declaraciones en contra del argentino Facundo González. El programa "Amor y Fuego" compartió imágenes de su ingreso, donde se pudo escuchar su dura opinión sobre su excompañero de reality.

"Mi hermano menor... él estuvo con mi ex... mi exesposa", comentó inicialmente, sin profundizar en el tema. Sin embargo, cuando le preguntaron si tenía algún problema con González, su respuesta fue directa: "No me cae, no por eso, sino porque es un hipócrita. Siempre se lo he dicho en su cara".