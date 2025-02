"¿Quién es Farfán?": Rafael Cardozo haría negocios con Marcelo Tinelli gracias a Milett Figueroa

Después de que Jefferson Farfán lo dejara en visto y revelara públicamente que no le interesaban sus propuestas, Rafael Cardozo no se quedó de brazos cruzados. El brasileño asistió a "América Hoy" para hablar sobre el tema y, para su sorpresa, Milett Figueroa le ofreció una oportunidad aún mejor: presentarle a Marcelo Tinelli, su pareja y reconocido empresario argentino.

Durante la entrevista en "América Hoy" y tras la choteada pública de Jefferson Farfán, Rafael Cardozo explicó que intentó contactar a Farfán porque tenía un negocio interesante y pensó que el exfutbolista encajaría perfecto en el proyecto.

"Le escribí hace poco, porque le quería enseñar algo y creo que encajaría perfecto en el negocio", contó el ex chico reality. Además, reveló que Nicola Porcella sí mostró interés en la propuesta. "Es un negocio interesante, tanto así que Nicola sí entró conmigo. Hablé con él y le dije '¿Llamamos a Farfán para que se sume?'. Y Nicola dijo 'Me parece increíble'. Pero escribí a Farfán y no me hizo caso", añadió.