Rafael Cardozo revela que Farfán habría arrugado patear penal en el Mundial 2018: "Le tembló la pierna"

Rafael Cardozo ha lanzado una bomba al revelar que Jefferson Farfán habría evitado patear un penal en el Mundial de Rusia 2018, una acusación bastante polémica. Todo comenzó cuando la 'Foquita' comentó en su podcast sobre los intentos fallidos de Cardozo por hacer negocios juntos, a lo que Rafael no tardó en responder con una revelación inesperada.

¡La polémica está servida! Rafael Cardozo y Jefferson Farfán han protagonizado un intercambio de declaraciones que ha encendido las redes sociales. Todo comenzó cuando la 'Foquita' aseguró en su podcast Enfocados que el ex chico reality le había escrito constantemente para hacer negocios, pero que "ninguno ha funcionado".

Ante estas declaraciones, Cardozo no se quedó callado y le respondió en una entrevista con "América Hoy", asegurando que Farfán estaba exagerando.

"Exagera mucho. Sí le he escrito unas cuantas veces y no me hizo tanto caso con lo que estábamos hablando y ahí quedó. Pero sí seguimos hablando y nuestra conversación pura chacota", comentó. Sin embargo, lo más llamativo vino después, cuando Rafael decidió devolverle el golpe al exfutbolista con una revelación inesperada.