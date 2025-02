"La critican por ser guapa": Samantha Batallanos defiende trabajo de Milett Figueroa en "América Hoy"

Samantha Batallanos no se quedó callada y salió en defensa de Milett Figueroa tras las críticas que ha recibido como conductora en "América Hoy". La modelo resaltó que Milett está demostrando su talento en televisión y que algunos solo la critican por su belleza.

Samantha Batallanos aplaudió el trabajo de Milett Figueroa en la conducción y destacó su esfuerzo por seguir aprendiendo junto a sus compañeras de programa.

"Me encanta el trabajo que está haciendo Milett en el programa 'América Hoy', yo como peruana siempre la he estado apoyando. Me parece una chica muy guapa y talentosa, tal como se ha visto su desempeño en Argentina donde nos ha representado", comentó la modelo.