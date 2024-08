Samantha Batallanos revela que se sometió a luxación de costillas: "Para tener la cintura finita"

Samantha Batallanos ha estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas debido a sus reconciliación con Jonathan Maicelo. Sin embargo ahora fue noticia al confesar que se sometió a una nueva luxación de costillas con el objetivo de tener una avispada cintura.

La ex Miss Grand Perú se presentó en 'El Reventonazo de la Chola' para contar detalles de su romance con el boxeador, pero antes de ello habló sobre el nuevo retoquito que se había realizado.

"Me he hecho unas cositas, que ya me hice antes. Una luxación de las costillas. Las rompen, te las luxan y te las hunden para que la cintura sea mucho más finita", contó.