Gaby Zambrano revela que se arrepintió cuando se hizo una cirugía estética: "Piénsenlo mil veces"

Gaby Zambrano es una de las primeras artistas femeninas de salsa que se lanzó como solista hace casi ocho años. La joven cuenta con una gran voz que hace bailar a todo el público y en una belleza única, pero en una entrevista reveló que hubiera deseado no realizarse una cirugía estética.

En una entrevista con Métrica Latina, Gaby Zambrano estuvo contando sobre sus inicios en la música cuando formaba parte de un grupo de cumbia, sus inicios como solista en la salsa y muchas cosas más. Dentro de ello, se animó a aconsejar a sus seguidores sobre realizarse 'arreglitos' estéticos.

La salsera comentó que la cirugía estética que se realizó fue aumento de busto cuando era muy joven y formaba parte de un grupo de cumbia. Tiempo después, empezó a arrepentirse porque se dejó llevar por lo que decían y no por lo que ella quería realmente.

"La Gaby de esta edad, no lo hubiera hecho porque sabes que es una monería, una tontera. En los grupos femeninos es como todas pechugonas, todas así... me agarró muy chibola a los 18 años, luego me arrepentí y en algún punto de mi vida, seguramente me voy a extraer porque sí lo he pensado", expresó.