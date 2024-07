Leslie Shaw tras su éxito "Pendejerete" con Armonía 10: "Voy a seguir lanzando cumbia"

La cantante urbana Leslie Shaw se ha convertido en todo un éxito con sus canciones de cumbia que viene lanzando. Su más reciente tema "Pendejerete" con Armonía 10 ha causado un éxito rotundo y cuenta todo lo que se viene en El Súper Show.

En el programa de El Súper Show, la artista Leslie Shaw llegó para contar más sobre la exitosa colaboración "Pendejerete" con Armonía 10. Tras tener mucho éxito dentro del género de la cumbia ha sido nombrada como la 'Barbie de la Cumbia' por los fans.

Durante el programa, reveló que le encanta el último éxito de la Tigresa del Oriente y que la querida Susy Díaz había realizado el trend de "Pendejerete". Leslie Shaw cuenta que está estudiando producción e ingeniaría de sonido. El 14 de agosto, la artista formará parte del concierto por el 484° aniversario de Arequipa junto a muchos artistas nacionales y promete llevar una sorpresa.

"Tal vez les tengo una sorpresita para ese día. Me encantan las sorpresas, me encanta dar música inédita a mis fans, un show lindo con vestuario, con fuegos artificiales. Estoy preparando algo lindo para esa fecha porque tengo un montón de fans en Arequipa ", expresó.

La joven artista también contó que se encuentra muy feliz por todo lo que viene realizando como haber sido la directora musical del videoclip de "Pendejerete". Este tema ya ha superado los 3 millones de reproducciones en YouTube y sigue avanzando con fuerza.

Leslie Shaw estuvo revelando en el programa de El Súper Show, que le encantó trabajar con el compositor Carlos Rincón en la producción y grabación de "Pendejerete". Tanto así, que se encuentran produciendo un nuevo tema juntos para lanzar y revela el nombre de la canción.

"En esta ocasión he trabajado con Carlitos Rincón que es un compositor peruano, lo máximo trabajar con él. La siguiente canción que se llama "Hay niveles" también la he trabajado con él. Me encanta trabajar con Carlitos porque me trae ideas frescas, ideas nuevas", cuenta.