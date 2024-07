Lesly Águila estaría mal de salud y podría ausentarse en los shows de Corazón Serrano ¿Qué le pasó?

Corazón Serrano se ha caracterizado por ser una de las agrupaciones con mayor éxito en el país. El grupo de cumbia ha cautivado con grandes voces en su delantera musical como Lesly Águila, quien actualmente no se encuentra bien de salud y podría ausentarse en algunos conciertos.

La joven Lesly Águila ha cautivado a sus seguidores con su talento musical desde que tenía 15 años en Corazón Serrano. Desde entonces, su voz ha dado vida a grandes éxitos musicales que el público pide en cada concierto como "Olvídame", "Tu Recuerdo", "Te extrañaré", "Se me ha perdido un Corazón", "Tu Ausencia", entre muchos más.

Hoy por medio de sus redes sociales, la cantante de cumbia compartió un mensaje en sus redes sociales que preocupa a sus fans. La intérprete anunció que lleva varios días delicada de salud, pero esta mañana habría empeorado su condición. Por ello, expresó que se estuvo esforzando para seguir cumpliendo su trabajo para su público y que hoy trataría de hacer lo mismo.

"Llegamos por fin a Cajamarca, amanecí enferma y sin voz,. Toda esta semana no he podido cantar y he tratado de esforzarme para cumplir con mi trabajo. Pero los cambios de clima siempre me juegan una mala pasada, y trabajar en lugares de frío me afecta mucho. Esperamos mejorar para el show de hoy. Ahora si, ustedes disfruten su día que yo descansaré", expresó en sus redes sociales.