¡Igualitas! Armonía 10 divierte a sus fans con el reemplazo de Leslie Shaw para cantar "Pendejerete"

Hace varias semanas, Armonía 10 se unió con la artista urbana Leslie Shaw para interpretar juntos la canción "Pendejerete". Desde entonces, se ha convertido en un éxito a nivel nacional que es pedido en cada concierto. Como la cantante no pudo presentarse en uno de sus conciertos, el grupo tuvo que buscar a un reemplazo muy divertido.

Desde que se lanzó la canción "Pendejerete" de Armonía 10 y Leslie Shaw, lo han estado interpretando en cada uno de sus espectáculos por todo el Perú. Durante el último fin de semana largo por fiestas patrias, el grupo de cumbia estuvo en varios conciertos.

Por medio de las redes sociales, se compartió una de sus presentaciones donde la cantante no estuvo presente en su concierto. Por ello, los chicos de Armonía 10 tuvieron que buscar un reemplazo para la artista. En esta ocasión, el vocalista Irvin Saavedra se puso una peluca amarilla e interpretó la canción junto a su compañero Paul Flores, llamado el 'Ruso'.

El público se divirtió con este show único que sacó más de una sonrisa. El video de Armonía 10 en su concierto llegó a tener miles de reproducciones en TikTok. Muchos usuarios comentaron que se divirtieron con esta interpretación de ambos y que sin duda, saben como seguir ofreciendo un gran show a su público.

"Muy pero muy extraordinario, está guapa la Leslie", "Que vacilón, que niveles jajaja siempre Armonía 10", "Amo a los compadres jajaja se pasaron", "Otra cosita jajaja", "jajaja Irvin, me encantan", "Ese ruso se luce con su Leslie Chaufa", "Ay Irvin no me decepciones caray", "Hay niveles.... La Irvin Shaw", "Como que veo rara a Leslie Shaw", "Leslie Chaufa es todo un éxito", fueron algunos de los comentarios.