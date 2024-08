Magaly Medina se burla de gira de Jean Paul Santa María en Europa: "Igual que la de Pamela Franco"

En el último programa de 'Magaly Tv la Firme' la conductora no fue ajena a la primera gira por Europa de Jean Paul Santa María quien se lució como solita por las calles de Italia junto a su inseparable Romina Gachoy.

Cabe resaltar que Jean Paul Santa María no ha sido el único peruano que ha viajado a Europa para compartir su talento con todos los compatriotas sino que también Pamela Franco fue otra de las figuras que piso tierras extranjeras.

Magaly le da con palo a Jean Paul Santa María

El día de ayer el programa de Magaly Medina presentó un corto informe de lo que fue la gira por Europa de Jean Paul Santa María quien decidió lanzarse como solista a pedido de sus fanáticas.

Sin embargo, el cantante no logró reunir a sus fanáticos en Europa por lo que se tuvo que cancelar algunas presentaciones por no haber llenado el aforo del local, es por ello que Magaly no dudó en criticar su gira.

"Le fue como a Pamela Franco, le cancelaron la presentación en Madrid llegaron allá no habían vendido las entradas es que hay que ser sinceros no habían vendido las entradas entonces se canceló no hubo concierto", dijo en un primer momento.

Pese a que no logró presentarse en todos los shows que ya había pactado si logró asistir a uno en Italia donde logró llenar el local e hizo bailar y cantar al público peruano que sin duda alguna se emocionó al ver a Jean Paul en el escenario demostrando sus mejores pasos de baile.

Magaly Medina resaltó que a pesar de no tener mucha popularidad en Italia, Jean Paul Santa María dio de todo su esfuerzo para ofrecer un buen show pese a que pasó por la misma suerte que Pamela Franco.

"Los peruanos siempre están contentos creo yo de ver a alguna figura que conocen a través de la televisión y a todos los peruanos redientes en Roma y en las diferentes ciudades de Italia les mandamos un gran abrazo", agregó la periodista.

Jean Paul Santa María aprovechó la cancelación de algunos de sus show para disfrutar de sus momentos libres junto a Romina Gachoy asistiendo a discotecas en Europa recordando como se divertían en los viejos tiempos y es que la parejita ha logrado vencer una fuerte crisis que por poco y termina con su matrimonio.

¿Romina Gachoy controla a Jean Paul Santa María?

Romina Gachoy habló claro en una entrevista para "Todo se filtra" y puso fin a los rumores sobre un posible enfrentamiento con Samantha Batallanos. Aquí te contamos todos los detalles.

En medio de las especulaciones sobre una supuesta pelea entre ellas, Romina Gachoy se sinceró y dejó claro que no tiene ningún problema con Samantha Batallanos. En palabras de la modelo: "Soy muy fresh, no soy tóxica".

Romina explicó que la decisión de Jean Paul Santa María de no bailar con Samantha en un programa de televisión fue por motivos profesionales. Según ella, Jean Paul es muy perfeccionista con el baile y prefirió no participar en la competencia con la ex de Jonathan Maicelo. Todo fue por una cuestión de trabajo.

"Con Samantha no porque me dijo que ella no bailaba", reveló Romina, despejando así las dudas sobre su relación con la modelo. Además, la uruguaya anunció que pronto hablará con Samantha para aclarar cualquier malentendido. Según ella misma dijo: "Hoy pienso hablar con Samantha, le voy a explicar, ella no nos ha hecho nada a nosotros".

A pesar de que la gira de Jean Paul Santa María por Europa no fue un éxito definitivamente se llevó una experiencia que lo guardará en su corazón al recibir el cariño de su público.