¡Explotó! Jonathan Maicelo arremete contra Magaly Medina tras críticas a su relación con Samantha Batallanos

Luego de que Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo decidieran darse una nueva oportunidad en el amor, Magaly Medina lanzó duras críticas contra la pareja a lo largo de los últimos días. Ante ello, el boxeador no dudó en responderle duramente a la 'Urraca'.

Cabe resaltar que ambos habían terminado su relación en medio de polémicas por denuncias de agresión. Sin embargo, sorprendieron a muchos al anunciar su reconciliación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jonathan Maicelo le responde a las críticas de Magaly Medina

Hace poco, la modelo Samantha Batallanos realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas de Magaly Medina. Durante el live, el boxeador Jonathan Maicelo también intervino y llamó "convenida" a la conductora de televisión. Además, la desafió a brindar ayuda a las personas más necesitadas, alegando que, según él, nunca ha ayudado a nadie.

"Esa señora jamás ayuda a nadie, todo lo que ella hace es porque le conviene televisivamente", señaló Jonathan Maicelo en un inicio, quien no se contuvo y lanzó duros dardos en contra de la popular 'Urraca'.

"Si la señora realmente quiere ayudar, que se vaya a los barrios humildes. Cuando yo la vea haciendo eso, yo diré que sí le gusta ayudar, pero no ayuda a nadie. No me ayudó a mí, ni a ella. Cuando ella vaya a un asentamiento humano y ayude a la gente humilde, a las mujeres maltratadas, ahí te daré la razón, pero no lo hará nunca porque eso no vende", añadió el boxeador en la transmisión de Samantha Batallanos.

Samantha Batallanos respalda su relación

En medio de sus declaraciones sobre su reconciliación con Jonathan Maicelo, la modelo Samantha Batallanos no dudó en respaldar a su pareja y dejó en claro que no tienen nada en contra de Magaly Medina. Además, recalcaron que no usaron palabras ofensivas para hablar de la 'Urraca'.

"No hemos hablado mal de ella", señaló Samantha Batallanos, quien también dejó en claro que disfrutará de su amor junto a Jonathan Maicelo.

Recordemos que cuando las cámaras de espectáculos captaron a Samantha Batallanos reconciliada con Jonathan Maicelo, Magaly Medina no dudó en cuestionar este hecho. "No debe quererse nada", fue lo que expresó la conductora de televisión al presencial las imágenes de la modelo nuevamente junto al boxeador.

De esta forma, Magaly Medina expresó su desaprobación al ver a la pareja en un evento público, enfatizando que es lamentable que Batallanos haya decidido perdonar a Maicelo después de los problemas que causaron su separación. Medina señaló claramente que este tipo de decisiones reflejan una falta de amor propio.