Magaly Medina descarta retomar su amistad con Rodrigo González con tajante mensaje: "Sube tu ralo rating"

La periodista Magaly Medina fue consultada sobre su sonada enemistad con Rodrigo González y los motivos por los cuales ambos terminaron alejándose. No obstante, la 'Urraca' fue tajante con su postura prefiriendo no hablar más sobre el tema para que Rodrigo González no 'genere más rating' en su programa.

Y es que a pesar de la marcada opinión de la 'Urraca', no pudo evitar enviarle un contundente mensaje al conductor de 'Amor y Fuego'. ¿Rodrigo González se animará a responderle a Magaly Medina? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina rompe su silencio sobre su enemistad con 'Peluchín'

En la más reciente edición de su podcast, Magaly Medina respondió escuetamente sobre su polémica enemistad con el popular Rodrigo González, conductor de 'Amor y Fuego'. Ante ello, la 'Urraca' decidió mantenerse al margen de dar detalles al respecto, pues considera que 'Peluchín' se colgaría de esto para generar rating.

"Eso es algo de lo que no quiero hablar. Ya tengo mi opinión sobre eso y él tiene la suya. Y no voy a replicar mi versión para que luego el mañana se coja de eso y una semana esté dale que dale. No, gracias", respondió en Magaly Medina en su podcast sobre este polémico tema.

La explicación de Magaly Medina se basa en que busca evitar darle de qué hablar a Rodrigo González en su programa. Por tal motivo, se esperaría que 'Peluchín' le responda fiel al estilo crítico que ha reflejado a lo largo de su carrera en la televisión.

No obstante, a pesar de las cortas declaraciones de Magaly Medina, la periodista no desaprovechó la oportunidad en lanzarle un contundente mensaje a su colega. "Sube tu ralo rating como te dé la gana", manifestó con suma firmeza la 'Urraca' durante su podcast.

¿Por qué rompieron su amistad?

En otra oportunidad, Rodrigo González habló sobre su polémica enemistad con Magaly Medina en donde reveló que el patrón de comportamiento que tuvo la 'Urraca' terminaron alejándolo de ella. Ante ello, dejó entrever que Magaly Medina habría querido evitar que alguien más aparte de ella sobresalga en el mismo canal.