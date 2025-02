¡Ya no lo soporta! Jefferson Farfán 'chotea' a Rafael Cardozo: "No me escribas ya, no te voy a contestar"

Jefferson Farfán no quiere saber nada de Rafael Cardozo. En su podcast Enfocados, la 'Foquita' confesó que está harto de las constantes propuestas de negocios del brasileño, afirmando que ninguna de ellas ha sido exitosa. Con un tono entre risas y fastidio, Farfán dejó claro que no piensa contestar más mensajes de Cardozo.

"Quiere reunirse con todo el mundo, ya me tiene h..., ya no me escribas ya, no te voy a contestar. Me para escribiendo", soltó entre risas, pero con un tono que dejaba en claro su fastidio.