Johana Cubillas tras beso su expareja Juan Ichazo y Macarena Vélez: "Me da asco"

Johana Cubillas, hija del legendario futbolista Teófilo Cubillas, se pronunció con contundencia tras la difusión de imágenes de su expareja, Juan Ichazo, besándose con la exchica reality Macarena Vélez. A pesar de que ambos negaron tener una relación, la reacción de "La Nena" sorprendió a más de uno.

En recientes declaraciones, para "Amor y Fuego", Johana Cubillas expresó su molestia respecto a la actitud de su expareja, quien fue captado besándose con Macarena Vélez. A pesar de que ambos han negado tener una relación sentimental, la hija del "Nene" no pudo evitar manifestar su incomodidad.

"Me da asco, ¿me entiendes? Entonces, te mentiría si te digo que no. Me afecta porque es un tipo con el que he estado casada 6 o 7 años y verlo ahora en estas, eso me da asco porque me digo: ¿con quién estuve casada?", afirmó contundente la Nena.

Además, sobre una posible infidelidad entre Ichazo y Vélez, prefirió no especular, aunque dejó en claro que no pondría las manos al fuego por nadie. Asimismo, recalcó que lo único que espera es que el argentino cumpla con sus responsabilidades como padre de sus hijos.

"Eso sí no tengo ni idea, después de lo que he visto hoy, ¿qué te puedo decir? Yo no pongo las manos al fuego por nadie. No me sorprende. Me sorprende igual toda la situación en la que me ha involucrado. Me sorprende la forma, eso sí, la verdad que no me lo esperaba", declaró.