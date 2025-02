Expareja de Johana 'La Nena' Cubillas niega estar conociéndose con Macarena Vélez: "Recién la vi acá"

La joven Macarena Vélez es una figura pública que se hizo conocida por formar parte de programas de reality. Ahora, la joven ha sido captada con un joven llamado Juan Ichizo que estuvo casado con la hija de Teófilo Cubillas, Johana 'La Nena', pero él terminó negando que se encuentra conociéndose.

Durante un evento, la joven Macarena Vélez fue vista con Juan Ichazo, expareja de la hija del Teófilo Cubillas. Esta pareja ya fue captada anteriormente en fiestas en el sur de Lima en salidas. Ahora, la influencer fue consultada sobre su nuevo saliente y respondió que sí le gusta.

"No estoy buscando pareja, pero si llega, llega, uno nunca sabe, no descarto. Por el momento, nos estamos conociéndose y nos gusta eso. Me parece muy guapo", expresó la artista sobre Juan.

Aunque, después las cámaras de 'Amor y Fuego' entrevistaron a Juan Ichazo, expareja de Johana 'la nena' Cubillas. Primero se sorprendió al ser abordado y que conocieran su nombre. Luego, negó que ya estuviera conociéndose con Macarena Vélez y incluso, dijo que recién la habían presentado.

"Hemos conversado con Maca y nos ha dicho que son amigos, se están conociendo", dijo la reportera y Juan dijo sorprendido: "¿Conociendo? No, o sea recién acá la vi. No me da mucha bola, estoy en eso. para hacerme quedar bien nada más, pero recién me la acaban de presentar".