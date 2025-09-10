Mario Irivarren sufre dolorosa pérdida en su familia y comparte conmovedor mensaje: "El tiempo no perdona"

El chico reality Mario Irivarren ha cautivado al público por su carisma y divertida forma de ser, pero hoy tuvo que dar una triste noticia. Un familiar muy querido del joven falleció y le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes.

Mario Irivarren lamenta la pérdida de su abuelo

A través de sus redes sociales, Mario Irivarren compartió un mensaje conmovedor informando sobre el fallecimiento de un querido familiar. La persona sería su abuelo materno, quien partió de este mundo a la edad de 96 años.

"Hoy descansa en paz papá Antuco, el patriarca de la familia León. A sus 96 años nos deja después de una larga vida y llena de amor, grandes recuerdos y buenos momentos. Hombre fuerte, recio, de buena madera, no hubo enfermedad que lo doblegara", expresó.

Luego, agregó una frase sobre que el tiempo no deja de transcurrir en la vida. Además, uso un poco de humor para agregar un mensaje más sobre lo que le gustaba a su abuelo Antuco.

"Simplemente el tiempo que no perdona fue quien lo condujo con suavidad hacia el descanso eterno. Si existe una vida después de esto, espero que lo reciban con una cerveza bien helada así como a él le gustaba", señaló.

Historia de Mario Irivarren

El joven también compartió una foto junto a su abuelo en las redes sociales, donde se les puede observar muy felices. Sin duda, un momento muy difícil para la familia de Irivarren.

Cuenta cómo dio la noticia a su madre

El chico reality también dio la noticia por medio de su podcast que conduce con Laura Spoya y Gerardo. EL joven reveló que cuando se alistaba para ir al set para su programa digital, le llamaron para informarle del fallecimiento de su abuelo. Aunque no le tomó sorpresa, reveló que fue difícil dar la noticia a a su madre.

"En horas de la mañana falleció mi abuelo. Me llegó la llamada de mi hermana con la noticia, entonces, fui yo quien tuvo que encargarse de darle la noticia a mi mamá. Ya era una situación que se venía venir. Era un hombre mayor (...) Yo ya había preparado a mi mamá muchas veces, ya habíamos tenido esta conversación", comentó.

De esta manera, Mario Irivarren dio a conocer sobre la pérdida de su abuelo materno hace unas horas que empiece su podcast. Así mismo, le dedicó un conmovedor mensaje por medio de sus redes sociales despidiéndose con cariño.