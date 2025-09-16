Dayanita asegura que Jair Céspedes habría 'gileado' a otra chica más en redes: "No soy la única"

Tras su explosiva participación en "El Valor de la Verdad", Dayanita volvió a referirse al futbolista Jair Céspedes. En el programa "La Noche Habla", la actriz cómica aseguró que el jugador no solo le envió mensajes comprometedores, sino que también habría estado 'gileando' a otra chica trans en redes sociales.

Dayanita afirma que Jair Céspedes habría coquetado con otra

Dayanita volvió a hablar del jugador Jair Céspedes y soltó un nuevo dato que dejó a todos con la boca abierta. La actriz cómica contó en el programa "La Noche Habla" que el futbolista no solo le escribió a ella, sino que también habría coqueteado en redes con otra mujer trans, dejando a todos en el set con la boca abierta.

Tilsa Lozano fue directa y le preguntó a Dayanita si los mensajes con el futbolista habían llegado a algo más. Quiso saber si se encontraron en persona, si se mandaron fotos íntimas o si todo quedó en simples chats.

"No, solo quedó en eso, porque a ver, creo que no soy la única chica trans que él ha estado ojeando. Porque también tengo una chica, tengo otra chica trans que no es de acá de Perú, que es una chica trans que admiro", contestó Dayanita.

Tilsa quiso saber más y no se quedó con la duda. Ella lanzó otra pregunta para que todo quedara claro. Dayanita reveló lo que observó en redes sociales.

"¿Jair le ha escrito a otras chicas trans?", preguntó la conductora. La humorista aclaró: "No le ha escrito, ha estado como gileando o ha estado como con sus likes en todos sus videos, en todas las cosas".

¿Quién sería la otra chica?

La curiosidad de los conductores fue en aumento. Tilsa Lozano mencionó que le gustaría saber el nombre de la mujer trans a quien Jair Céspedes le habría "tirado maíz", y Dayanita no dudó en dar detalles.

"¿Y podemos decir el nombre de la chica? Total, ella no tiene la culpa", insistió la modelo. La humorista no se guardó nada: "Claro. Ella está en las redes, yo también la admiro porque también trabaja para películas para adultos", contó.

La exvengadora, sorprendida, quiso saber más. Por ello, la reciente participante de "El Valor de la Verdad" tomó su celular, buscó la cuenta de la joven y la encontró.

"Quiero saber cómo se llama", dijo. "Catalina", reveló Dayanita, quien le pasó su teléfono a Tilsa y ella señaló: "Se llama Catacatalina".

¿Y cómo reaccionó Jair ante la revelación? El conductor Ric recordó que el futbolista no se lo tomó nada bien tras la confesión de Dayanita en "El Valor de la Verdad". Según dijo el también creador de contenido, el futbolista dejó de seguir a la actriz cómica y limitó sus comentarios.

"Recordemos que luego de que sale esa declaración, muchas personas empiezan a comentarlo, a ponerlo en redes sociales. Él deja de seguir a Dayita, limita sus comentarios. Sin embargo, todos los que fueron después de una hora por ahí aproximadamente eran bastante crueles con él. Ponían un montón de mensajes, adjetivos, calificativos bastante fuertes", relató.

En conclusión, con esta nueva revelación, Dayanita dejó en claro que no habría sido la única que llamó la atención del futbolista. Mientras tanto, Jair Céspedes se ha mantenido en silencio, sin pronunciarse sobre estas fuertes declaraciones. Por ahora, la actriz cómica continúa contando su verdad y no descarta que aparezcan más historias que confirmen lo que ella ya ha dicho.