Se sincera

Tilsa Lozano revela que Jackson Mora se molestaba por su trabajo: "Dejé de hacer eventos y TV"

Tilsa Lozano confesó cómo vivió su divorcio con Jackson Mora, asegurando que no considera su matrimonio un fracaso y revelando que la infidelidad fue el detonante de la separación.

Tilsa Lozano habla sobre su divorcio con Jackson Mora
Tilsa Lozano habla sobre su divorcio con Jackson Mora (Composición Karibeña)
31/08/2025

Tilsa Lozano volvió a estar en el ojo mediático tras revelar detalles de su divorcio con Jackson Mora, proceso que se oficializó en abril de este año. La conductora de televisión confesó que meses antes de firmar los papeles ya había decidido poner punto final a la relación.

La exmodelo explicó que su separación no fue un fracaso personal. Según sus palabras, siempre fue leal y recta dentro del matrimonio, pero se encontró con un error imperdonable por parte de su expareja: la infidelidad. Este hecho terminó por confirmar que la relación no podía continuar.

Tilsa revela los celos de Jackson Mora

Tilsa Lozano no dudó en reconocer que fue víctima de engaño. Para ella, asumir la etiqueta de "cornuda" no es un motivo de vergüenza, sino una realidad que enfrentó con decisión. Aclaró que salir de esa relación fue la mejor forma de cuidar su bienestar emocional.

"Yo, por ser cornuda, ¿eso es un error? Bueno, soy cornuda, ¿cuál es el problema?. Mi decisión fue salir de esa relación, pero eso no lo tomo como un fracaso, porque no fracasé", declaró a Trome.

Más allá de la infidelidad, la conductora también reveló que dejó en segundo plano su carrera artística por las constantes discusiones con Jackson Mora. Según explicó, él prefería que ella se quedara en casa los fines de semana y cuestionaba su participación en eventos o programas de televisión.

"Era como que: 'Pucha, ¿por qué te vas a ir los fines de semana?, ¿para qué te vas a ir?, quédate en la casa, si aquí no te falta nada. Un poco para dedicarme más a mi familia, dejé de hacer eventos y televisión", agregó.

¿Jackson no apoyó a Tilsa?

En su testimonio, Lozano admitió que la falta de apoyo de su expareja respecto a su exposición pública generó distancias irreconciliables. Jackson no estaba conforme con su presencia en medios, lo que limitaba sus proyectos profesionales. Este ambiente terminó desgastando la relación hasta llegar a la separación definitiva.

"Prohibir es fuerte, pero sí, él (Jackson) no estaba muy contento con mis participaciones, básicamente cuando trabajaba", concluyó la ex 'colita'.

Es así que, el divorcio entre Tilsa Lozano y Jackson Mora marcó el fin de una historia de seis años. La conductora dejó claro que no carga culpas ajenas y que la infidelidad de su expareja fue determinante. Ahora, busca reconstruir su vida personal y profesional con mayor fortaleza.

