¿Embarazada? Belén Estévez sorprende al ser vista comprando ropa de bebé (VIDEO)

Belén Estévez, la querida bailarina argentina, ha causado revuelo en redes sociales después de ser vista comprando ropa de bebé en una tienda. Este detalle, captado por un seguidor de Instarándula, ha generado una gran ola de rumores sobre un posible embarazo. ¿Será que Belén está en la dulce espera?

El conocido comunicador Samuel Suárez, a través de su página de Instagram Instarándula, compartió un video donde se ve a Belén Estévez en una tienda especializada en ropa para bebés. La bailarina, según el seguidor que captó las imágenes, parecía estar muy interesada en prendas de color rosado, lo que llevó a especular que estaría esperando una niña.

Lo que más ha llamado la atención es que el vientre de Belén luce un poco abultado, algo que no pasó desapercibido y que ha alimentado aún más los rumores de embarazo. Sin embargo, hasta el momento, la bailarina no ha salido a confirmar ni desmentir nada, lo que mantiene a sus seguidores a la expectativa.

No es un secreto que Belén Estévez tiene el deseo de ser madre. Hace unos meses, la bailarina compartió con sus seguidores en Instagram que había comenzado un tratamiento para congelar sus óvulos, un paso importante para cumplir su sueño de ser mamá en el futuro.

"Este sueño de congelar mis óvulos comenzaba en mayo, luego llegaron a mi vida hermosos proyectos que me tuvieron ocupada y nunca coincidían mis tiempos para continuar el tratamiento, pero jamás abandono un sueño sin luchar hasta el final" , escribió Belén en una publicación.

Tiempo después, Belén recibió buenas noticias de la clínica donde se realiza el tratamiento y no dudó en compartir su felicidad. En otra publicación, Belén mostró el inicio de su tratamiento con un video, donde se la ve recibiendo su primera aplicación de hormonas.

Por otro lado, confesó entre lágrimas que le emociona la idea, cuando suceda, de contarle a su mamá que está embarazada. Un momento añorado en el que revela que traería a su mamá a Perú, para que se acompañen.

"Quisiera tenerla y que me abrace, que toque a mi bebé. Y que nos emocionemos juntas, porque imaginate, tantos años. Mi mamá ya quisiera que encuentre a alguien para formar una familia. Y decírselo por videollamada no es igual. ¡Quiero tenerla, que toque a mi bebé! Y sí, he pensado, cuando tenga un hijo. De todas maneras, quiero que mi mamá esté acá", afirmó Belén para Latina.