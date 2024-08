Samahara Lobatón celebra el cumpleaños de su hija Xianna a poco de dar a luz: "Mi niña hermosa"

Samahara Lobatón es una de las influencers más controversiales del Perú y en los últimos meses estuvo envuelta en polémica por sus constantes peleas con Bryan Torres. Sin embargo, esta vez decidió dejar todo de lado para celebrar el cumpleaños de su primera hija Xianna.

La hija de Melissa Klug siempre utiliza su cuenta oficial de Instagram para mostrar lo orgullosa que está de su primogénita y en más de una oportunidad ha demostrado cuando la quiere y la engríe.

Samahara no pudo evitar sentir emoción por la celebración del cumpleaños de la hija que tiene con Youna, por lo que decidió hacerle una tierna dedicatoria en redes sociales y mostrar lo feliz que es viviendo con ella.

"Dios me regaló el mejor de sus ángeles. Una niña buena y noble con el corazón más bonito que conozco. Mi niña hermosa tú me diste el título de mamá y me enseñaste a sacar lo mejor de mí a ser mejor ser humano y madre, gracias Xianna porque he crecido contigo y solo recibo amor, besos y abrazos", escribió la influencer junto a serie de fotos de Xianna.